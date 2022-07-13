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基隆河汐止步道夜昏暗 終改裝路燈變明亮

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止的基隆河河濱步道晚上很暗，新北市議員廖先翔協助改善，現在全新的路燈裝設完成。 圖／觀天下有線電視提供
汐止的基隆河河濱步道晚上很暗，新北市議員廖先翔協助改善，現在全新的路燈裝設完成。 圖／觀天下有線電視提供

汐止的基隆河河濱步道，每天都有很多人散步、或是騎自行車，不過，在基隆河左岸中興路到南陽橋段，之前就因為照明不足，晚上很暗，再加上夏天有蛇出沒很危險，所以，新北市議員廖先翔協助改善，現在全新的路燈裝設完成，晚上亮度夠，讓休閒民眾更安全。

新北市議員廖先翔表示，過去基隆河兩側的防汛道路的夜間照明相當的不足，民眾比較不敢來也擔心有蛇出沒，所以，之前優先改善了右岸從中興路社后橋橋到南陽橋間的照明設備，民眾反應很好，就有民眾建議是不是左岸也改善，因為，如果兩邊都改善的話，來回就能走不同的路線，而在辦理會勘後，在市府高灘處的協助下協助改善。

汐止福恩廟主委謝福來說，很感謝議員廖先翔協助改善基隆河步道的照明設備，現在路燈照明度很足，不然之前真的很暗，來散步運動的人比較不安全。

廖先翔指出，之前本來是有照明的，但是時間一久已經不符合標準，這次把原有的燈具進行汰換，符合現在的照明標準，現在裝好了，夜間來散步的人也變多了，也鼓勵民眾在後疫情時代多多出來走走運動更健康。

基隆 汐止

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