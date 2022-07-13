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北市111年首例確診漢他病毒 疑打掃未戴好口罩

中央社／ 台北13日電

台北市衛生局今天公布今年首例漢他病毒症候群病例，為一名40多歲女性，自述在清潔住家環境時有鼠類出沒，疑似口罩沒戴好而吸入性感染，提醒民眾注意防鼠。

衛生局今天發布新聞稿表示，台北市今年首例漢他病毒症候群病例現蹤，為一名40多歲女性，目前全國累計3例確診。

衛生局指出，這名個案從6月4日起陸續出現發燒、頭痛、肌肉痠痛及輕微腹瀉等症狀，6月7日至醫院就醫時，被通報為疑似病例並收治住院，康復出院後，在7月7日返診再次採檢確診。

衛生局疾管科長張惠美向中央社記者表示，這名個案確診後，已匡列3名同樣可能接觸鼠類的同住家人，3人目前沒有疑似症狀。

張惠美說，個案自述在打掃家裡時發現鼠類排泄物，雖然當時有戴口罩及手套，但可能是因為口罩沒有完整罩住口鼻而吸入性感染，提醒民眾清理可能藏匿鼠類的環境時，應戴好口罩及手套，並先打開門窗讓空氣流通。

衛生局說明，漢他病毒症候群為第2類法定傳染病，由漢他病毒所引起，主要傳染途徑為呼吸道吸入鼠類分泌物或排泄物、接觸遭病毒污染的空氣或物體、被帶病毒之齧齒動物咬到等，不會人傳人。

衛生局指出，感染漢他病毒潛伏期最長可達2個月，早期症狀包含發燒、頭痛、肌肉痛、出血，後期可能出現急性腎衰竭、呼吸窘迫，如民眾有出現相關症狀，應儘速就醫並主動告知相關動物接觸史及旅遊史。

衛生局 漢他病毒 口罩

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