新北就業徵才淡水開跑 10企業釋450職缺

為迎接暑假旅遊商機到來，廠商卯足全力開缺搶人才。新北市就業服務處7月就推出8場徵才活動，而首場在於淡水水碓活動中心開跑，有10家在地企業釋出450個職缺，吸引許多民眾前往找尋心中適合的工作。

新北市就業服務站長洪士芳表示，首場在淡水水碓市民活動中心舉辦，主要是製造業、電子業、連鎖零售業及餐飲業等等，其中包括了康舒科技、龍祥塑膠、老協珍、寶雅、鬍鬚張等10家廠商出席，提供超過450個工作機會，其中寶雅的儲備店經理職缺開出41K的起薪，食趣國際的外場服務人員時薪有183元。

就業服務站長洪士芳指出，由於疫情趨緩下來，許多觀光餐飲業還有製造業等都準備要復甦，人才需求大增，加上七、八月剛好是畢業後社會新鮮人找工作的高峰期，因此為了幫助民眾就業，企業找到好人才，接下來在蘆洲長安市民活動中心、永和、三重體育館、等等地點都會開辦徵才活動，歡迎有就業需求的市民朋友踴躍參與。