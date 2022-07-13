三芝廢軍營變身露營咖啡廳 名「巴埕」要贏八成

三芝興華營區現在經過活化完全是不同風景，一樓的軍營內大走露營風，從擺設、桌椅、餐具到裝飾，幾乎都是露營用得上的戶外用品，結合路名地名取店名為「巴埕」，期許名字就贏八成，來的旅人幸福有八成，剩下的兩成留給讓旅人們自己創造。

外觀怎麼看都是軍營，走到室內卻像是進入桃花源，完全是不同風景，大走露營風的咖啡廳，從擺設、桌椅、餐具到裝飾，幾乎都是露營用得上的戶外用品，但千萬不要懷疑這裡真的是一家咖啡廳，由三芝區公所活化舊軍營，而業者進駐發揮創意，打造軍營變身露營的景觀咖啡廳。

咖啡廳老闆江玲玉說，三芝興華營區過去是舊營區，後來活化成鐵馬驛站，讓往來的單車騎士有一個能夠中繼休憩的地方，近來再進一步活化，開咖啡廳不稀奇，特意結合露營玩起露營風，讓旅人來到這裡，不但有軍營變露營的錯覺，而且不管選擇哪一個角落坐下，都可以擁有愜意的露營感受，還可以品嚐到三芝在地又充滿露營風格設計的料力。

不只是佈置很別出心裁，連店名取的都很趣味，店名的由來其實是巴拉卡公路與這裡的地名車埕各取頭尾一個字的結合，沒想到唸著唸著好似諧音八成，因此老闆就期許光是店名就贏八成，也讓來到這裡的旅人幸福有八成，剩下的兩成就留給旅人們自己創造。