北市府編6.2億元 明年65歲以上敬老金可領1200元

台北市日前針對「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」向行政院聲請函告無效，因此台北市政府今舉行記者會，公布恢復發放重陽敬老金，台北市副市長黃珊珊表示，預計編列約6.2億預算，明年65歲以上長者將會領到1200元敬老金。

黃珊珊表示，將基於「零基預算」及「地方財政收支平衡」的原則下發放敬老金，因此重陽敬老金的財源將以前兩年北市府的平均歲計賸餘62億，抽出10％約6.2億作為發放預算，預估明年每名65歲以上的長者將會領到1200元。

黃珊珊表示，過去台北市提供多項老人福利，包括六都長者健保補助資格，北市在六都中補助資格最寬，補助比例達88.58%，幾乎是全額補助，反觀其它縣市，如新北則是定額補助

黃珊珊表示，另外，台北市是六都中敬老卡開放使用最廣，包括公車、敬老愛心計程車、貓纜、雙層巴士、兒童新樂園等等，並非每個縣市都有這些範圍，應該是全台灣最好用的敬老卡。

黃珊珊表示，北市府沒有因為老人福利增加，排擠其它社福政策，這次因為行政院函告無效，且因應議會訂定自治條例，北市府站在依法行政立場角度，發放敬老金，因此在強調財政平衡與財政紀律前提下，以不負債、不排擠原有項目為原則，制定出發放敬老金的標準，希望長輩達到真正的共融。

另外，黃珊珊提及，北市府規劃112年維持原來重陽敬老金原則，中低收入戶、低收入戶、長輩發放1500元，99歲以上長者、原住民89歲以上長者，則是發放1萬元，這兩項機制不會改變。