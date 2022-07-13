大稻埕情人節演出卡司公布 設飲食區兼顧防疫

大稻埕情人節將在30日登場，台北市觀傳局今天公布當天舞台表演卡司，包含魏嘉瑩、原子少年等，且為兼顧防疫，雖不限容留人數，但劃設飲食專區，專區外須全程戴口罩。

台北市觀傳局今天舉辦「2022大稻埕情人節－愛，一直都在」活動內容公布記者會，由於觀傳局為副市長蔡炳坤督導局處，原預定由蔡炳坤出席致詞，但因蔡炳坤11日中風後仍在昏迷中，臨時改由副市長黃珊珊代為出席。

黃珊珊說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，不同去年限制入場人數上限，今年民眾可以自由入場，但還是為了防疫劃設飲食專區，期望大家踴躍走出戶外聽情歌、逛市集，欣賞浪漫煙火秀，大膽表達對愛人、家人及朋友的愛。

觀傳局長劉奕霆介紹，今年從16日開始就有商圈優惠及打卡裝置抽獎活動，30日當天除了舞台表演及胖卡市集外，更有長達8分鐘、460秒的煙火秀，並首度嘗試水上爆破橋段，歡迎大家一同共襄盛舉。

觀傳局指出，此次舞台表演將從傍晚4時開始，卡司包含DJ賴皮、All in 5、黃奕儒、黃霆睿、琳誼、icyball冰球樂團、魏嘉瑩、原子少年、Faye詹雯婷等藝人；煙火秀則從晚間8時10分起綻放夜空。

觀傳局提醒，30日活動當天，僅延平河濱公園3號水門旁的飲食專區可以脫口罩吃東西，進入前須量體溫、手部消毒，專區外其他場域皆須全程配戴口罩。

黃珊珊會後接受媒體聯訪，對於接手蔡炳坤工作的心得表示，她與蔡炳坤在工作上互為代理，大家都要立刻補位。她強調，希望大家可以一起來參加這次活動，振興商圈。

媒體詢問，黃珊珊民調持續上升，跑基層時是否有感受。黃珊珊回應，做該做的事，每天都把事情做好，市民自然會看見。