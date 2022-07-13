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民眾應拒送殯葬紅包 北市民政局：因服務絕無差別

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北地檢署昨起訴北市殯葬處6名員工，因殯儀館督導人員在其執行職務工作時，發現有疑似收賄不法情事。圖／報系資料照
台北地檢署昨起訴北市殯葬處6名員工，因殯儀館督導人員在其執行職務工作時，發現有疑似收賄不法情事。圖／報系資料照

台北地檢署昨起訴北市殯葬處6名員工，因殯儀館督導人員在其執行職務工作時，發現有疑似收賄不法情事，主動通報政風單位調查，後由北市政風處移送偵辦。北市民政局今指出，對於每位亡者及治喪家屬，殯葬處不會因為有無收紅包有不同的服務模式，請市民請勿聽信有差別的說法，拒絕送紅包。　

民政局指出，殯葬處就各項殯儀服務作業流程的精進及強化，建立各服務環節的標準作業程序，服務絕無差別，對於每位亡者及治喪家屬，不會因為有無收紅包有不同的服務模式，請市民放心。

北市殯葬處表示，紅包文化多半跟傳統社會風俗習慣有關係，跟死亡連結，希望可以討個紅，討個吉利。但公部門服務的人員都是公務員，依法就是不能收紅包，收紅包就是違法，北市殯葬處會持續跟員工宣導正確觀念，透過內部及外部加強稽查防弊。

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