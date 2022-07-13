疫情加速數位轉型 新北民政局引進6項智慧管理

疫情改變民眾生活模式，也加速施政數位化轉型契機。新北民政局因疫情引進6大智能管理，視訊行動治理、市民活動中心E化、戶政數位報名、宗教科技傳法、線上祭拜，以及納骨塔選位順序抽籤平台等。新北市長侯友宜表示，市府以利民、便民、愛民的新三民主義為守則，只要是地方期盼，就是最要緊的事。

民政局長柯慶忠今日在市政會議專案報告「疫情下的民政服務」，展現民政體系3年成果，透過引進智慧系統管理，在疫情期間透過行動市府、區政行動治理、里長里幹事聯繫會報、宗教行動服務、兵役巡迴說明及戶政行動治理等管道了解民眾之苦。

在公有場館部分，柯慶忠指出，將市民活動中心於疫情封閉期間緊急作為熱區防疫中心、社區篩檢站、疫苗接種站及異地辦公處所就近部署，讓民眾疫後使用更便利，同時施工裝設冷氣控管系統，目前已設置346間，裝設率近7成。

在地方服務方面，柯慶忠說，民政局強化行動里幹事、里鄰長及社區管委會等在地力量全體防疫，透過里政和生活圈Line群組通報，投入居家檢疫、物資救助及里鄰關懷工作，管委會更與衛政合作，結合視訊醫療及電話問診服務，用科技讓有需要的市民即時得到照顧，截至6月已逾百萬人次受益。

清明期間，民政局也積極強化線上祭祀系統升級，打造19座公立納骨塔現場追思實境，並推出全新環保葬影音追思功能，去年上線以來，瀏覽已逾74萬人次；同時打造納骨塔選位順序抽籤線上平台，以避免人潮聚集染疫風險。

此外，除宮廟防疫有成，長年與市府合作植存環保葬的法鼓山基金會運用Google Meet視訊科技推出佛事諮詢及臨終關懷助念、土城慈法禪寺也與民政局粉專合作線上祈福慶佛誕。

新北年度聯合婚禮因應疫情即刻改採線上報名，並以網路直播方式公開抽出百對新人；民政體系在面對疫情衝擊，時刻思變因應方式，拚防疫、也拚市政順利推展。

侯友宜表示，市府團隊要以利民、便民、愛民的新三民主義，作為照顧百姓的守則，只要是地方期盼，就是最要緊的事。