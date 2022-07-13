影／環南市場拚國際觀光 柯文哲：要媲美日本築地市場

台北市長柯文哲今天頒獎表揚環南市場環境整潔，激勵攤商提升舒適購物環境，柯文哲表示，市場就是城市的縮影，環南市場除了硬體建設外，還要特別注重整齊清潔的軟體提升，想辦法讓幾千、幾萬人的習慣改變，將環南市場打造成觀光景點，朝日本築地魚市場、豐洲市場來看齊。

柯文哲致詞說，如果用30分鐘認識一座城市，最簡單方法，就是去看它的傳統市場，這是我們的生活縮影，顯現了當地文化特色、經濟水準與市民道德，所以即使當上市長，還要特別注重市場軟體提升，而且台灣在東亞的位置也是觀光樞紐，要有決心跟日本築地魚市場、豐洲市場來拚觀光。