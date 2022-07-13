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泰山區三和路將封路施工 替代便道7月15日啟用

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
地政局表示，因計畫道路與原有三和路有部分重疊，必須封閉道路以利工程進行，地政局日前在原三和路旁鋪設一條全長730公尺、寬12公尺的替代便道將於7月15日啟用。圖／新北市地政局提供
地政局表示，因計畫道路與原有三和路有部分重疊，必須封閉道路以利工程進行，地政局日前在原三和路旁鋪設一條全長730公尺、寬12公尺的替代便道將於7月15日啟用。圖／新北市地政局提供

新北市泰山區三和路橫向串連新莊中環路、泰山新北大道，但因車道狹窄，交通尖峰時刻都塞車，只要短時間內發生強降雨，就經常出現水淹車道的狀況，交通問題雪上加霜。新北市地政局表示，原本的三和路已在施工，為避免施工路段封閉後造成用路人不便，在旁邊的替代道路將於7月15日啟用。

地政局表示，重劃後的4-4號計畫道路將會是一條30米寬的林蔭大道，共有6個車道，雙側還有人行道及自行車道，地面下設置包含汙水、排水箱涵、電力電信及自來水等五大管線，預計於明年10月完工。

因計畫道路與原有三和路有部分重疊，必須封閉道路以利施工，地政局日前在原三和路旁鋪設一條全長730公尺、寬12公尺的替代便道銜接，將於7月15日啟用，維持三和路能夠繼續通行，也避免增加周邊道路的車載負擔。

地政局指出，三和路替代便道於規劃時，已配合道路高度調整，避免淹水問題，且路基填築採用焚化再生粒料，符合環保精神，另封閉既有三和路部分路段，現場將有人員交維，引導汽機車改道，施工單位也會在替代道路的兩端放置改道告示牌，請用路人多加留意改道資訊，小心通行。

車道 替代道路

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