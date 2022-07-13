聽新聞
test
0:00 / 0:00
擬漲停車費最高150元 柯文哲：別緊張 大多數不漲
台北市停車管理工程處將修法調高停車費，訂定每小時80至150元等四種費率，議員砲轟柯是冷血市長，若漲停車費將增加交通貧富差距。柯文哲今天出席環南市場攤位整潔頒獎，他表示，台北市絕大多數停車場，都是用比較低的價格收費，只是要讓市場機制更有效率運作，就是這樣，不要緊張。
對於台北市的公有停車費率調漲，最高每小時將到150元，柯文哲說，停車是這樣，有便宜、有貴的，很明顯媒體有誤解，台北市是要將上限拉高，但絕大多數的停車費不會漲，只有在某些很特殊的地區，若周邊私人停車費比公有上限高很多，故意拉很低就沒有意義，違反市場規則。
柯文哲說，台北市會將停車費的上限拉高，這是目標，都不是台北市公有停車費都會上漲，只有在某些很特殊地區，並不是所有停車費都要上漲，都有計算標準，若停車占有時間超過85%，才能送調漲申請，也還要看周邊價格多少。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言