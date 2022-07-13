擬漲停車費最高150元 柯文哲：別緊張 大多數不漲

台北市停車管理工程處將修法調高停車費，訂定每小時80至150元等四種費率，議員砲轟柯是冷血市長，若漲停車費將增加交通貧富差距。柯文哲今天出席環南市場攤位整潔頒獎，他表示，台北市絕大多數停車場，都是用比較低的價格收費，只是要讓市場機制更有效率運作，就是這樣，不要緊張。

對於台北市的公有停車費率調漲，最高每小時將到150元，柯文哲說，停車是這樣，有便宜、有貴的，很明顯媒體有誤解，台北市是要將上限拉高，但絕大多數的停車費不會漲，只有在某些很特殊的地區，若周邊私人停車費比公有上限高很多，故意拉很低就沒有意義，違反市場規則。

柯文哲說，台北市會將停車費的上限拉高，這是目標，都不是台北市公有停車費都會上漲，只有在某些很特殊地區，並不是所有停車費都要上漲，都有計算標準，若停車占有時間超過85%，才能送調漲申請，也還要看周邊價格多少。