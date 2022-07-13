新北民安演習明登場 因應國際情勢新增戰災搶救

新北市明天將舉辦「全民防衛動員暨災害防救（民安8號）演習」，新北市消防局今天舉行行前記者會，新北市消防局表示，民安8號演習總計動員超過1800人、各式車輛200輛、無人機20架及直升機4架次參與演習。因應國際情勢及天災應變，此次演練項目也新增「戰時災害搶救」。

本次演習上午在板橋慈濟靜思堂辦理兵棋推演，運用多項智能科技、救災設備規劃兵推腳本，如全災型智慧化指揮監控中心（EDP）、新北災訊E點通、智慧防汛平台及智慧收容系統，並配合學校規劃期程，動員新北市各高中、國中及國小41萬餘名師生，時段性進行地震避難疏散演練。

下午在塭仔圳重劃區及泰山捷運公園辦理實兵演練，規劃緊急命令發布期間天災救援、戰時災害搶救、民物力動員與災民收容等3階段24項演練科目，以驗證兵推的各項救災議題，包含聯合應變指揮管制中心開設、民眾大規模疏散、空難事故搶救、前進指揮所架設、高鐵及國道運輸系統遭破壞、台北港關鍵設施破壞（毒化災搶救）、維生管線復原、直升機吊掛救援、收容安置、民生必需品配售作為及新聞發布等，以驗證新北市搜救及戰災能量。

消防局表示，為因應5G時代來臨，演習結合新北市各項防救災智能科技，如無人機3D立體建模、智能防災All in One、新北災訊E點通、災害應變資訊系統EMIS 2.0，另加入中華電信與雷虎科技合作「空中無線基地台系統」及國震中心「現地型地震預警系統（EEWS）」、「5D智慧城市防救災平台」等9大項，展現運用智能科技能提升救災效益。