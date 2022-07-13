傳拒背書發敬老金？柯文哲否認：會兼顧不債留子孫

北市府今下午召開恢復發放敬老金記者會，由副市長黃珊珊說明，傳出是因柯文哲認為不符財政紀律理念，不願到場背書。柯文哲今天上午否認拒絕出席，表示發放兼顧財政紀律、不債留子孫，因是黃珊珊想出的辦法，下午就由黃珊珊說明。

台北市議會去年通過「北市重陽禮金致送自治條例」，儘管柯文哲提覆議，但未成功；函告行政院無效近期也遭駁回，對於北市府今天召開重陽金發放記者會，柯文哲卻缺席，媒體問柯，是否市府內部意見分歧？柯文哲否認，表示一開始大家提出版本，大家討論，他覺得黃珊珊的版本還可以。

對於外界指柯拒絕出席？柯文哲則說，他有很多會議要開，不要所有的會議老是都要市長開，會受不了。

柯文哲表示，針對重陽敬老金發放，北市府討論很多次，如何兼顧財政紀律，也符合議會要求，及他的政治價值，北市府已經花了超過半年時間在內部討論，結果副市長黃珊珊想出一個辦法，下午就由黃珊珊說明。

柯文哲說，台北市的重陽金發放，會採如何不債留子孫，財政紀律、議會要求發放，反正不急，下午就知道了。