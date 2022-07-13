涉危害公共安全違建 北市建管處優先查處拆除
台北市建管處今天表示，將優先拆除涉危害公共安全違建，包含民國83年前既存違建，經查若涉影響公安也會先拆，統計至6月底，違反公安違建共列管815件，將依序查處。
北市府建築管理工程處發布新聞資料指出，為維護市民居住安全，危害公共安全違建，除以專案方式優先拆除，83年前既存違建，經查涉影響公共安全，也會依規定優先拆除。
建管處表示，自104年至今，已執行完畢影響公共安全違建專案共8699件，包含占用防火巷1890件、頂樓裝修隔3房以上1843件、要求加裝住宅警報器1756件、1999緊急通報1274件、作營業性廚房使用998件、屋頂加蓋第2層以上520件、占用消防救災通道418件。
建管處指出，現階段拆除違建著重在維護公共安全為主，將持續處理涉及危害公共安全違建，預計今年底前以專案方式處理，包含餐廳有設違建且當廚房使用、頂樓裝修隔3房以上，經統計各為113件、151件，並以達到清零為目標。
建管處表示，若有違建，民眾應配合拆除、改善，且改善完成後不容許有再次興建狀況，經查證發現屬違建，絕不寬貸且依法執行強制拆除，呼籲切勿心存僥倖任意搭蓋違建。
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