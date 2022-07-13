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北市敬老金記者會黃珊珊主持 柯文哲會議多不出席

中央社／ 台北13日電
台北市副市長黃珊珊。本報資料照片
台北市副市長黃珊珊。本報資料照片

台北市政府下午開記者會說明恢復發放敬老金事宜，由副市長黃珊珊主持，市長柯文哲受訪時表示將不出席「我有很多會要開」，且辦法是黃珊珊想的，就由她說明。

台北市長柯文哲今天上午出席111年上半年度環南市場環境整潔評比頒獎典禮，會後接受媒體聯訪，被問及北市府下午敬老金記者會一事。

柯文哲說，他有很多會要開，而市府為敬老金討論過很多次，看要如何兼顧財政紀律與議會要求，最後副市長黃珊珊的版本他覺得還可以，下午就讓黃珊珊說明。

對敬老金記者會不出席，柯文哲說「不要所有的會老是都要叫市長一個人開、凍未條」；此外，社會局不證實恢復發放的敬老金金額是否縮水至約新台幣1200元、非取消前的1500元，表示下午記者會再公布詳情。

此外，外界關心腦中風的副市長蔡炳坤情形。柯文哲表示，昨晚有去加護病房探視，蔡炳坤生命安全無虞，先觀察3天，之後慢慢停掉麻醉劑讓蔡炳坤醒過來，再判斷神經的受損程度，會給他最好的治療，希望他能平安度過。

媒體問北市長選舉的議題，柯文哲表示，就他個人以現任台北市長的角度，所有參選人中，黃珊珊準備最好、做得也會最好，不要總討論誰選得上，要討論誰會做得好，選舉是要有效地替國家舉才。

台北市長 柯文哲 黃珊珊

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