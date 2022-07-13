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消暑一夏！內湖運動公園7月15至9月30 親子戲水池免費入場
北市內湖運動公園極限運動場今年3月開始整修，歷時4個多月的修繕，即日起開放各路滑板好手使用；另外，每年夏天最受歡迎的「親子戲水池」，也將於7月15日至9月30日免費開放民眾戲水。
北市衛工處表示，極限運動日趨盛行，尤其滑板、BMX極限單車等運動更列入奧運比賽項目，內湖汙水處理廠為提供更優質、安全的極限運動場地，歷經4個月的修繕作業，近期已重新開放，不少民眾會帶著子女一起來到練習場，滑板場地平整又安全，周遭環境也讓人放心。
公園內的「親子戲水池」也於7月15日開放，衛工處指出，戲水池水深不超過50公分，且為確保水質乾淨衛生，每周會定期清洗池體及換水，適合親子共度一個涼爽的夏日時光。玩累了，還可以近距離欣賞松山機場飛機起降的壯觀場景，感受飛機呼嘯而過的震撼。
衛工處說明，內湖汙水處理廠採半地下化設計，下半部每日處理24萬噸生活汙水，上半部則規劃為運動公園，設置適合各年齡層使用的運動休憩設施。帶著小寶貝的爸媽也不必擔心，學齡前兒童遊戲場及沙坑非常適合遛小孩。
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