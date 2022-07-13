快訊

常為錢吵架！週刊爆：黃嘉千賺得多 夏克立吃味動怒

經濟陰霾碰上地緣政治風險 台灣還能只靠護國神山？

台北市長最新民調！陳時中支持度領先 看好度卻輸蔣萬安

聽新聞
test
0:00 / 0:00

捷運站貼桌球場指引！ 旅客好奇「打乒乓才能上車？」答案揭曉

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
捷運桌球場正進行測試微調。記者李定宇／攝影
捷運桌球場正進行測試微調。記者李定宇／攝影

日前捷運板橋站，牆壁上貼著「捷運桌球場」指引，讓民眾納悶是先打乒乓才能上車嗎？跟著指引走發現車站正設置桌球場，台北捷運表示，目前正進行場地壓力測試，預計8月後開始試營運。

位在新北市板橋車站內的捷運板橋站，與台鐵、高鐵、環狀線共構，為新北市境內人潮最多車站，捷運板橋站位處車站內地下2、3、4層，B2為電扶梯及通道、B3為捷運出入口、B4為搭車層。

而為在B2的通道層，由於兩端設有電扶梯，民眾通常直接下B3，因此B2少有行人通行，對比其他場域，B2相對相當冷清，捷運板橋站約莫10年前在此區域規劃部分熱舞場地供學生練舞，其他空間則閒置許久。

台北捷運為有效利用閒置空間、增加捷運業外收入，日前規劃全台唯一捷運桌球場，就設置在捷運板橋站B2層，目前尚未開放，外頭告示牌說明「場地測試中，尚未開放，敬請期待」，已可見內部有10多張球桌。

桌球場就在捷運出入口，讓不少民眾相當期待，台北捷運對此表示，該桌球場以國際標準打造，並使用捷運車廂座椅加入捷運元素在內。目前該球場正進行測試微調，預計8月後開始試營運，未來收費方式定案後盡快對外說明，台北捷運也持續尋找其他適當空間，提供民眾更多運動場所。

台北捷運表示，此球場為全國首創捷運站打桌球，場地設施有優質平整活動場域及空調環境，美學設計包含捷運獨有特色，現場休息座椅取材於電聯車汰換座椅，經過巧思加工製作，享受打球休息比照捷運列車五星級服務。8月試營運，預計9月上旬開幕，收費方式未來採用北投會館運動場網站預約方式，預計8月起至9月初試營運。

北捷依教育部體育署運動設施規範及分級分類參考手冊，規劃板橋站桌球場地符合訓練、教學場地規範，可舉辦區域性賽事活動，且使用球桌設備及運動地坪項目，皆有國際桌球總會ITTF認證。歡迎民眾線上預約。

捷運板橋站日前貼上捷運桌球場指引。記者李定宇／攝影
捷運板橋站日前貼上捷運桌球場指引。記者李定宇／攝影
桌球場同樓層其他空間設置熱舞區供學生免費練舞。記者李定宇／攝影
桌球場同樓層其他空間設置熱舞區供學生免費練舞。記者李定宇／攝影
球場內休息座椅採用捷運座椅。記者李定宇／攝影
球場內休息座椅採用捷運座椅。記者李定宇／攝影

捷運 北捷 桌球

延伸閱讀

4萬月薪碩士公務員捷運偷拍 2個多月薪水飛了

進度最快！台南捷運第一期藍線綜合規畫報告公聽會登場

桌球／比隊友更吸睛！ 林昀儒化身小教練場邊指導

回饋社會贊助嘉市購物節輕豪宅 柯建利熱愛桌球運動

相關新聞

蔡炳坤中風現況 柯文哲透露：生命沒問題 3天後醒來才知後遺症

台北市副市長蔡炳坤前天與市長柯文哲出席台中市議會議員參訪餐敘時中風倒下，柯文哲今天透露，他昨天去探視蔡炳坤，生命安全沒有...

捷運站貼桌球場指引！ 旅客好奇「打乒乓才能上車？」答案揭曉

日前捷運板橋站，牆壁上貼著「捷運桌球場」指引，讓民眾納悶是先打乒乓才能上車嗎？跟著指引走發現車站正設置桌球場，台北捷運表...

消暑一夏！內湖運動公園7月15至9月30 親子戲水池免費入場

北市內湖運動公園極限運動場今年3月開始整修，歷時4個多月的修繕，即日起開放各路滑板好手使用；另外，每年夏天最受歡迎的「親...

新北約16萬6個月至5歲幼兒 明起預約第一劑莫德納

中央日前開放滿6個月至5歲幼兒施打第1劑疫苗，新北約有16萬人符合資格，明日起至19日上午9時至晚間9時開始預約，並於亞...

等11年 延壽國宅J區海砂屋開拆

「延壽國宅」號稱全台最大的海砂屋，在1995年被認定後，系列6個都更案，其中規模最大，整合最困難，涵蓋336戶的「J區」...

北市重發敬老金 1人恐不到1500元

北市議會要求市府恢復發重陽敬老金，市府預計今天宣布依歲計賸餘發放，但每位長者敬老金可能較過去的1500元少。柯文哲昨再度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。