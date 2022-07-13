捷運站貼桌球場指引！ 旅客好奇「打乒乓才能上車？」答案揭曉

日前捷運板橋站，牆壁上貼著「捷運桌球場」指引，讓民眾納悶是先打乒乓才能上車嗎？跟著指引走發現車站正設置桌球場，台北捷運表示，目前正進行場地壓力測試，預計8月後開始試營運。

位在新北市板橋車站內的捷運板橋站，與台鐵、高鐵、環狀線共構，為新北市境內人潮最多車站，捷運板橋站位處車站內地下2、3、4層，B2為電扶梯及通道、B3為捷運出入口、B4為搭車層。

而為在B2的通道層，由於兩端設有電扶梯，民眾通常直接下B3，因此B2少有行人通行，對比其他場域，B2相對相當冷清，捷運板橋站約莫10年前在此區域規劃部分熱舞場地供學生練舞，其他空間則閒置許久。

台北捷運為有效利用閒置空間、增加捷運業外收入，日前規劃全台唯一捷運桌球場，就設置在捷運板橋站B2層，目前尚未開放，外頭告示牌說明「場地測試中，尚未開放，敬請期待」，已可見內部有10多張球桌。

桌球場就在捷運出入口，讓不少民眾相當期待，台北捷運對此表示，該桌球場以國際標準打造，並使用捷運車廂座椅加入捷運元素在內。目前該球場正進行測試微調，預計8月後開始試營運，未來收費方式定案後盡快對外說明，台北捷運也持續尋找其他適當空間，提供民眾更多運動場所。

台北捷運表示，此球場為全國首創捷運站打桌球，場地設施有優質平整活動場域及空調環境，美學設計包含捷運獨有特色，現場休息座椅取材於電聯車汰換座椅，經過巧思加工製作，享受打球休息比照捷運列車五星級服務。8月試營運，預計9月上旬開幕，收費方式未來採用北投會館運動場網站預約方式，預計8月起至9月初試營運。