快訊

常為錢吵架！週刊爆：黃嘉千賺得多 夏克立吃味動怒

經濟陰霾碰上地緣政治風險 台灣還能只靠護國神山？

台北市長最新民調！陳時中支持度領先 看好度卻輸蔣萬安

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北約16萬6個月至5歲幼兒 明起預約第一劑莫德納

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今日上午出席市政會議。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今日上午出席市政會議。記者劉懿萱／攝影

中央日前開放滿6個月至5歲幼兒施打第1劑疫苗，新北約有16萬人符合資格，明日起至19日上午9時至晚間9時開始預約，並於亞東、雙和、三重聯醫、慈濟、淡水馬偕與恩主公醫院都會開設專診接種，後續也有248家醫療院所、29家衛生所與中和環球購物中心陸續開設。

新北市長侯友宜今日上午出席市政會議說，新北的疫情正在緩降當中，但下降速度不夠快，仍需要將防疫做好，而居家照護人數已經累計70萬人數量龐大，有賴基層、核心醫院及基層醫療診所的全力以赴。另外，新北市雖然醫療資源是全國倒數，但疫苗接種人次已達1002萬8000多人創紀錄，感謝大家的協助。

侯也提到，兩年多的疫情，警政、衛生及民政單位的投入，其中民政局在第一線比我們辛苦，居家檢疫及地方防疫做得很到位，而新北在2020年率先做居家關懷中心，今年疫情轉型過程中先做居家照護，發揮團隊精神關懷市民，光居家照護中心的電話就達到15萬通，深感佩服。

此外，侯也說疫情這段時間的生老病死，看到新北市民一一離去，心情很沈重，因為我們沒有保護好他們，也要將心比心，為往生者設臨終最後一段路，在火葬場設置排位、祝禱區等等，是我們應盡的責任。

新北6個月至5歲幼兒明起至19日開始預約第一劑莫德納疫苗。圖／新北衛生局提供
新北6個月至5歲幼兒明起至19日開始預約第一劑莫德納疫苗。圖／新北衛生局提供

新北市長 疫情 居家照護

延伸閱讀

新北夏綠地遭棄裝潢廢棄物 環保局循線逮人送辦

新海濕地體驗農耕 「2022新北濕地割稻趣」報名開跑

公會盼鬆綁設計規範打造特色建築 新北：評估可修法

林佳龍批侯友宜 新北市府嗆：請報名上新北小學堂

相關新聞

蔡炳坤中風現況 柯文哲透露：生命沒問題 3天後醒來才知後遺症

台北市副市長蔡炳坤前天與市長柯文哲出席台中市議會議員參訪餐敘時中風倒下，柯文哲今天透露，他昨天去探視蔡炳坤，生命安全沒有...

捷運站貼桌球場指引！ 旅客好奇「打乒乓才能上車？」答案揭曉

日前捷運板橋站，牆壁上貼著「捷運桌球場」指引，讓民眾納悶是先打乒乓才能上車嗎？跟著指引走發現車站正設置桌球場，台北捷運表...

消暑一夏！內湖運動公園7月15至9月30 親子戲水池免費入場

北市內湖運動公園極限運動場今年3月開始整修，歷時4個多月的修繕，即日起開放各路滑板好手使用；另外，每年夏天最受歡迎的「親...

新北約16萬6個月至5歲幼兒 明起預約第一劑莫德納

中央日前開放滿6個月至5歲幼兒施打第1劑疫苗，新北約有16萬人符合資格，明日起至19日上午9時至晚間9時開始預約，並於亞...

等11年 延壽國宅J區海砂屋開拆

「延壽國宅」號稱全台最大的海砂屋，在1995年被認定後，系列6個都更案，其中規模最大，整合最困難，涵蓋336戶的「J區」...

北市重發敬老金 1人恐不到1500元

北市議會要求市府恢復發重陽敬老金，市府預計今天宣布依歲計賸餘發放，但每位長者敬老金可能較過去的1500元少。柯文哲昨再度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。