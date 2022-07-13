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新北約16萬6個月至5歲幼兒 明起預約第一劑莫德納
中央日前開放滿6個月至5歲幼兒施打第1劑疫苗，新北約有16萬人符合資格，明日起至19日上午9時至晚間9時開始預約，並於亞東、雙和、三重聯醫、慈濟、淡水馬偕與恩主公醫院都會開設專診接種，後續也有248家醫療院所、29家衛生所與中和環球購物中心陸續開設。
新北市長侯友宜今日上午出席市政會議說，新北的疫情正在緩降當中，但下降速度不夠快，仍需要將防疫做好，而居家照護人數已經累計70萬人數量龐大，有賴基層、核心醫院及基層醫療診所的全力以赴。另外，新北市雖然醫療資源是全國倒數，但疫苗接種人次已達1002萬8000多人創紀錄，感謝大家的協助。
侯也提到，兩年多的疫情，警政、衛生及民政單位的投入，其中民政局在第一線比我們辛苦，居家檢疫及地方防疫做得很到位，而新北在2020年率先做居家關懷中心，今年疫情轉型過程中先做居家照護，發揮團隊精神關懷市民，光居家照護中心的電話就達到15萬通，深感佩服。
此外，侯也說疫情這段時間的生老病死，看到新北市民一一離去，心情很沈重，因為我們沒有保護好他們，也要將心比心，為往生者設臨終最後一段路，在火葬場設置排位、祝禱區等等，是我們應盡的責任。
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