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明年恢復發敬老金 黃珊珊：不債留子孫、兼顧老人福利
台北市副市長黃珊珊明天將召開記者會，說明北市恢復重新發放重陽敬老金，副市長黃珊珊今天晚間也在臉書表示，「我們希望做到不債留子孫、兼顧老人福利」，讓敬老金不再成為世代對立的焦點，走向真正的共融社會。
黃珊珊說，北市府恢復發放敬老金，「堅守財政紀律、打造共融社會，是我們不會動搖的政治理念」。甚至接下來，北市府會在不排擠任何福利措施，還有市政建設的前提下，訂出符合法令的發放方式。
黃也在臉書提到，藍綠兩黨議員在議會合作通過決議，台北市須重新發放重陽敬老金，市府尊重議會決議，也特別針對「錢從哪來」這個關鍵問題，研議預算規畫上的可行方案。
黃說，任何政策研擬與執行，都要在有限的資源下考量永續性及公平性，不應以短期的政治考量，凌駕城市的長遠財政規畫。因此必須建立可長可久的制度，才能兼顧台北永續經營目標與維護世代正義的原則。
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