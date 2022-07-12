公會盼鬆綁設計規範打造特色建築 新北：評估可修法

新北拚2050淨零碳推廣，但新北建築師公會反映，受限中央建築法規關係，很多建築設計都被限制，但台中就透過自治條例突破，以「綠能設施」方式避開中央限制，成功在新建築打造綠化空間，也幫助建築物隔熱、減少空調帶來的負載。新北城鄉局表示，已跟工務局討論，認為可執行，將提出修正草案。業者認為，對設計有助益，但使用者沒做好管理會有後續問題。

新北建築師公會理事長崔懋森表示，依現有法規也能設計出建築，但很多規畫就被受限，現在最希望陽台能解套，帶來更多綠能減碳空間，目前公會已經成立專案小組，希望透過修法，讓適合新北特色的新建築有更多發展。

業者對於此想法表示樂見，漢皇建設總經理黃志桐表示，台中市的規定確實比較靈活，可以用不同的材料跟造型呈現陽台。雖然修法對設計美學上有助益，但還是要多考慮，使用者如果沒有做好後續管理，如排水等，就會有維護管理問題。

近年受疫情影響，房市價格因缺工缺料帶動價格上漲。有民眾擔心，多出的空間讓業者獲利，買主卻要承擔更多購房費用，認為一旦解禁，購屋者也該獲得相關比率的利益，如減免費用，否則就只是圖利業者而已。

新北城鄉局長黃國峰表示，此次透過論壇提出意見，從台中的案例觀察，是可以執行、操作，城鄉局會修訂「都市計畫法新北市施行細則」，但因縣市之間有差異，加上新北城鄉發展有差異，包含執行細節、適用區域要在整開區或老舊區域、試辦區域等，都還需要討論。

黃國峰指出，從淨零碳角度及目前建築趨勢，都覺得是要往好的方向走，他認同這個看法，後續會將施行細則納入修法研議，評估最快在今年下半年可擬出修正草案，看能否在明年市政會議上通過，後續循程序送審。