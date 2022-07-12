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汐止大同、南興路口回堵 敲分隔島平衡車道

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區大同路靠近汐科北站的路口嚴重回堵，新北市議員白珮茹就爭取調整車道，改為各三線道，預計工程九月完工。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區大同路靠近汐科北站的路口嚴重回堵，新北市議員白珮茹就爭取調整車道，改為各三線道，預計工程九月完工。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區大同路靠近汐科北站的路口，在往基隆方向，因為，不少車子會左右轉往新江北橋或南興路，只是這一佔就是兩個車道，造成直行大同的路車子過不去，車流嚴重回堵，所以，新北市議員白珮茹就爭取調整車道，將原本兩邊分別二線道及四線道，改為各三線道，預計工程九月完工。

智慧里長黃智明說，大同路二段169巷跟大同路長年以來在上下班的時候整個非常的堵塞，因為，剛好在遠東科技中心，每天尖峰時間169巷的車子，包括物流中心的車子最起碼有6、7百台的車子，每次一到下班的時候，就因為大同路車道的不平均，造成行人也堵塞、車子也堵塞，還有左轉也堵住，問題很嚴重，所以，很樂見在議員白珮茹的協助下，將大同路車道做兩邊的平均。

新北市議員白珮茹表示，因為大同路往基隆方向，尤其在靠近新江北橋的大路口，經常堵塞，因為，要右轉的車在等、左轉的車也要等紅綠燈，造成直行車就塞在車陣中，工業區的車也出不來，所以，從去年就跟市府養工處反應，送了道安全報，由專家學者來進行相關的工程改良評估，終於在今年道安會報決議，將車道進行調整，包括紅綠燈、路燈都要配合遷移。

白珮茹指出，目前工程正在進行，這一段大同路重新規劃車道後，會有左轉專用道、也會有右轉道，因為這裡右轉就是往新台五路車子也非常多，還有要去賣場很多也都走這條路，至於直行車就走中間的車道，所以，會由二線增增加到三個車道，讓整個車流更順暢，目前車道改善工程已經在七月初開工，預計工期65天，因為，施工期間進出的車輛還是非常多，希望行經人車能注意安全、小心慢行。

車道 白珮茹 汐止

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