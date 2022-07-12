樂活健腦巴士來開課 汐止秀山社區長輩動健康

汐止區的秀山社區關懷據點，每個星期一到五都安排的不同的課程，讓老人家多走出來動一動更健康，而這陣子新北樂活健腦巴士也開到秀山社區來，車上有桌遊、彈力球等多元教材，要為長輩們上六堂樂活健腦的課程。

為深入偏鄉，新北市衛生局打造「樂活健腦巴士」，載著一群年輕有活力的職能治療師，帶著各式各樣新奇有趣的教具，為長輩們安排一系列樂活動腦的課程。在車上有各式各樣的桌遊，還有彈力帶、彈力球等等，讓長輩們在伸展四肢顧健康的同時，還要動動腦，延緩失智老化，不同的課程安排，再加上豐富多元的教具，長輩們學的很開心。

職能治療師許小姐表示，部分據點因為教具或是資源比較不夠，所以，就會帶著巴士上的東西前往，那在一個據點會上六次課，基本上都會是一半的運動一半的認知活動，運動的話會包含有氧的訓練，還有平衡，因為老人家要防跌，所以，平衡訓練也很重要，還有為了避免衰弱，也會帶肌力訓練的運動，會使用彈力帶彈力球做訓練，最後還有伸展。

中華身心促進發展協會執行長謝慧芝指出，感謝新北市政府衛生局將「樂活健腦巴士」開來，透過職能治療師帶著長輩做了很多的運動，不論是動身體或是動腦筋都對長輩非常好，以及透過教材，讓長輩在活動中能夠三動，動腦、動身體還有人際互動，讓長輩能達到預防失能失智的功能。