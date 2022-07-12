快訊

新聞分析／國安基金一日轉彎 五關鍵因素曝光

國民黨明提名賴峰偉爭取連任澎湖 王育敏拒選嘉縣推吳芳銘

安倍晉三曾是她婚禮伴郎 港女星淚崩曝兩家意外關係

聽新聞
test
0:00 / 0:00

樂活健腦巴士來開課 汐止秀山社區長輩動健康

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北樂活健腦巴士也開到秀山社區來，車上有桌遊、彈力球等多元教材，要為長輩們上六堂樂活健腦的課程。 圖／觀天下有線電視提供
新北樂活健腦巴士也開到秀山社區來，車上有桌遊、彈力球等多元教材，要為長輩們上六堂樂活健腦的課程。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區的秀山社區關懷據點，每個星期一到五都安排的不同的課程，讓老人家多走出來動一動更健康，而這陣子新北樂活健腦巴士也開到秀山社區來，車上有桌遊、彈力球等多元教材，要為長輩們上六堂樂活健腦的課程。

為深入偏鄉，新北市衛生局打造「樂活健腦巴士」，載著一群年輕有活力的職能治療師，帶著各式各樣新奇有趣的教具，為長輩們安排一系列樂活動腦的課程。在車上有各式各樣的桌遊，還有彈力帶、彈力球等等，讓長輩們在伸展四肢顧健康的同時，還要動動腦，延緩失智老化，不同的課程安排，再加上豐富多元的教具，長輩們學的很開心。

職能治療師許小姐表示，部分據點因為教具或是資源比較不夠，所以，就會帶著巴士上的東西前往，那在一個據點會上六次課，基本上都會是一半的運動一半的認知活動，運動的話會包含有氧的訓練，還有平衡，因為老人家要防跌，所以，平衡訓練也很重要，還有為了避免衰弱，也會帶肌力訓練的運動，會使用彈力帶彈力球做訓練，最後還有伸展。

中華身心促進發展協會執行長謝慧芝指出，感謝新北市政府衛生局將「樂活健腦巴士」開來，透過職能治療師帶著長輩做了很多的運動，不論是動身體或是動腦筋都對長輩非常好，以及透過教材，讓長輩在活動中能夠三動，動腦、動身體還有人際互動，讓長輩能達到預防失能失智的功能。

巴士 衛生局 汐止

延伸閱讀

大樓管理員遇襲 保全等公會盼建社區治安聯防

國道1號汐止段火燒車 貨櫃車開到一半「輪胎燒起來」

汐止也有社宅了！首座公告招商、2027年完工

騎越野車挑戰汐止新山夢湖林道 身體不適先下山竟半路身亡

相關新聞

明年恢復發敬老金 黃珊珊：不債留子孫、兼顧老人福利

台北市副市長黃珊珊明天將召開記者會，說明北市恢復重新發放重陽敬老金，副市長黃珊珊今天晚間也在臉書表示，「我們希望做到不債...

公會盼鬆綁設計規範打造特色建築 新北：評估可修法

新北拚2050淨零碳推廣，但新北建築師公會反映，受限中央建築法規關係，很多建築設計都被限制，但台中就透過自治條例突破，以...

串連青春山海線 萬里盼設UBike站點接力

萬里區有美麗的山線與海線風景，為讓萬里的觀光可以更深度與全面，新北市議員白珮茹到萬里會勘UBike站點，希望能夠在山線與海線的中間點位置設置，未來民眾可以搭車來到萬里，在市區下車轉換UBike，前往想去的任何景點。

淡水沙崙路隧道號誌混淆 地方會勘要求改善

新北市淡水區沙崙路的新民隧道，從完工通車到現在已經滿一年多的時間，但不少用路人對於隧道路口的標示與號誌不清楚容易造成混淆感到困擾，對此新北市議員蔡錦賢會同相關單位會勘，要求改善。

金瓜石荒廢酒保口現風采 「可以吃」的地景藝術

2022年礦山藝術季推出全新「礦山共農計畫」，邀請藝術家陳宣誠、植物學家林暐翔，利用礦山素材，融入在地耆老的菜園，以「食農教育」、「可食地景」理念，讓現今逐漸廢棄的金瓜石酒保口再現風采，成為「可以吃」的藝術公園。

樂活健腦巴士來開課 汐止秀山社區長輩動健康

汐止區的秀山社區關懷據點，每個星期一到五都安排的不同的課程，讓老人家多走出來動一動更健康，而這陣子新北樂活健腦巴士也開到秀山社區來，車上有桌遊、彈力球等多元教材，要為長輩們上六堂樂活健腦的課程。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。