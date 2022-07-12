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金瓜石荒廢酒保口現風采 「可以吃」的地景藝術

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
2022年礦山藝術季推出全新「礦山共農計畫」讓逐漸廢棄的金瓜石酒保口再現風采，成為「可以吃」的藝術公園。 圖／觀天下有線電視提供
2022年礦山藝術季推出全新「礦山共農計畫」讓逐漸廢棄的金瓜石酒保口再現風采，成為「可以吃」的藝術公園。 圖／觀天下有線電視提供

2022年礦山藝術季推出全新「礦山共農計畫」，邀請藝術家陳宣誠、植物學家林暐翔，利用礦山素材，融入在地耆老的菜園，以「食農教育」、「可食地景」理念，讓現今逐漸廢棄的金瓜石酒保口再現風采，成為「可以吃」的藝術公園。

新北市立黃金博物館今年推出的礦山藝術季，是以藝術陪伴地方的方式，進行一場在地的藝術行動。金瓜石酒保口原為採礦時期民生供應中心，全盛時期更供應上萬人的民生所需用品，是在地重要的歷史記憶場域，也曾是電影「悲情城市」重要的拍片場景。空間閒置後，在地耆老於土地上種植作物，已漸失酒保口的發展脈絡。黃金博物館為回應居民訴求，於2022礦山藝術季以藝術介入，重新找回在地居民採金時期的生活記憶。

黃金博物館館長謝文祥說，在與瑞芳區公所、里長、居民討論後，在不改變在地居民現行運用酒保口的方式下，共同美化把菜園變公園，創作可以吃的藝術。除回收再利用現址廢棄磚瓦，將舊有廢棄物與地景全新結合，也因應金瓜石潮濕多雨氣候，規劃雨水撲滿做為灌溉源頭，並打造與自然環境相仿的碎石步道，既美觀又耐久實用。

石山里長吳乾正也說，此次黃金博物館心打造，更邀請新北文化大使與在地耆老共同挽起袖子，搬運磚頭、整理土地，在青年與耆老的老少協力之中，運用巧手創造出金瓜石特殊「可以吃」的公園，不但有趣，也富涵生命教育意義。

「礦山共農計畫」將分階段進行，預計七月中下旬完工。2022年以與居民溝通為目標，將未利用的區塊設置具公共議題概念之示範區，未來將逐步擴大，開啟居民與藝術共構家園之可能。歡迎有興趣的民眾來金瓜石走走，和礦山阿公阿嬤們一起聊聊當年礦山的榮景。

礦山 黃金博物館 金瓜石

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