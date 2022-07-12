淡水沙崙路隧道號誌混淆 地方會勘要求改善

新北市淡水區沙崙路的新民隧道，從完工通車到現在已經滿一年多的時間，但不少用路人對於隧道路口的標示與號誌不清楚容易造成混淆感到困擾，對此新北市議員蔡錦賢會同相關單位會勘，要求改善。

里長唐儷樺指出，從沙崙路往新市鎮方向，在進隧道前停等區，都必需看隧道口旁的直立式紅綠燈，但是後方的隧道指示燈綠色燈號箭頭，相較之下又大又明顯，常常會被用路人誤認為綠燈，因而闖了過去，造成危險。

由於依規定隧道必需要有車道指示燈號，平常都是維持綠箭頭燈號，有事故或是維修才會轉為紅色，但這三座不僅是太靠近路口，又比紅綠燈尺寸大上許多。

新北市議員蔡錦賢表示，在會勘之後，要求相關單位先將三座隧道車道指示燈關閉，改善路口標線標示，並且在沙崙往新市鎮方向的紅燈停等區旁多設置一座紅綠燈號誌，讓用路人可以更清楚，避免再有誤看的狀況發生。