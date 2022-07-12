串連青春山海線 萬里盼設UBike站點接力

萬里區有美麗的山線與海線風景，為讓萬里的觀光可以更深度與全面，新北市議員白珮茹到萬里會勘UBike站點，希望能夠在山線與海線的中間點位置設置，未來民眾可以搭車來到萬里，在市區下車轉換UBike，前往想去的任何景點。

萬里里長王傑倫說，萬里里中有不少的景點，敢謝白珮茹議員重視觀光，特別與交通局、公所以及單車廠商前來會勘，這次推薦了瑪鋉溪出海口步道附近的空地，以及區公所正前方，目的是要搭配鄰近的公車站或是有民眾可以停車的地點，讓遊客做運具轉換更便捷。

市議員白珮茹表示，萬里有豐富的觀光資源，因此希望能夠在市區增設UBike站點，讓民眾來到萬里不只是到漁港吃海鮮，還可以透過UBike串連山、海線間的景點，除了萬里里，會勘也到中幅里，就是希望可以透過UBike站點的接力，與設置在景點附近，增添景點的易達性，並且一併要來促進萬里觀光發展，讓萬里的美麗山線與海線被更多遊客看見。