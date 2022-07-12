協助新住民學影像製作 新北市府、企業共同合作

新北市社會局為讓新住民學習影像製作，與天外天數位有線電視、世新大學產學合作，開辦「CH3新故鄉‧新映像」影像創作營，並舉行成果發表。來自日本、印尼、越南、泰國、柬埔寨、香港和大陸的新住民，熱情分享創作的喜悅，經評審結果，由香港的盧秀滿以拍攝板橋動物之家「毛孩找家」奪冠。

天外天數位有線電視董事長周詳人表示，「CH3新故鄉‧新映像」是由新北市新聞局指導，新北市公用頻道活化運用委員會與新北市13家有線電視公司共同規畫，讓來自各國的新住民學習如何運用影像和親友分享生活點滴，甚至可以學習當網紅，在三重新住民中心開辦這場由天外天教育基金會贊助。

社會局指出，創作營由世新大學許志明等老師授課，以淺顯易懂的方式，帶著學員一步步進入影像世界，不但教密技，也教授如何用手機接上麥克風，讓聲音更有立體感；還教導利用時下超夯的網紅燈打光，讓畫面更飽和。再利用免費好用的剪接APP剪輯，新住民很快就學習上手。

社會局說，來自印尼的陳優妮，以大都會公園為主題，獲選第三名，她覺得作品還有改善空間。來自越南的杜輝煌，善用翻譯機，讓學習不卡卡，他用心剪輯，以自己的方式呈現新住民的視角。來自大陸的蔣橋錦說，平時就喜歡拍照、拍影片，在創作營進一步學習剪接的技巧。她拍攝剪輯了登苗栗馬那邦山，雖然沒獲獎，但還是覺得收穫滿滿。

社會局長張錦麗表示，感謝天外天數位有線電視的策畫和天外天教育基金會的贊助，新住民朋友們在學會影像紀錄後，不僅可以和家鄉親人分享在新北市的生活，也可以透過社群平台分享，做個稱職的在地嚮導；如有不錯的作品，也可以登上第3公用頻道，讓更多人看見自己在新北市努力學習的軌跡。