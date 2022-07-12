新北攜手觀光工廠推輕旅行 二日遊包吃包住一人不到3千

暑假到來，國人旅遊意願直線飆升。新北市府整合經發局、教育局及觀光局3大資源，與境內觀光工廠、產業文化館推出輕旅行，其中總價值超過4700元的「山海星級二日遊」，除包辦觀光工廠體驗遊程，還能入住4星級酒店，包吃包住包接送的清新小旅行，1人只要2999元。

新北副市長謝政達說，為加速振興經濟，新北整合3大資源，共同規劃趣遊新北揪工廠，其中最受好評的輕旅行遊程，串接觀光工廠以及特色商圈，加上青春山海線與府中舊城等特色景點，讓遊客可以用實惠價格，深度體驗新北之美。同時結合新北觀光工廠豐富的產學經驗，讓取得多元職探教育場域認證的廠家，帶領學生們更貼近實務的職業探索體驗，開創新北觀光工廠全新風貌。

經發局長何怡明表示，今年新北觀光工廠輕旅行推出699元「人文體驗一日遊」，總價值超過1700元的省荷包方案，可以在三芝美式西部莊園與小馬近距離互動、林本源園邸變裝遊園、永和中興街大啖韓風美食，還有中和華新街的沉浸式體驗緬甸文化等。

而二日遊輕旅行今年再次回歸，總價值超過4700元的「山海星級二日遊」，包辦觀光工廠體驗遊程，專業導覽遊客造訪茶鄉農園，走讀古蹟，還能升級入住4星級酒店，包吃包住包接送的清新小旅行，1人只要2999元。

另外，7月19日至10月30日到新北觀光工廠消費滿300元，就送限量觀光工廠童趣小磁鐵，還可加碼參加抽獎，有機會將Dyson無線吸塵器、AirPods等多項好禮帶回家；民眾分享到訪觀光工廠照片至新北金發局臉書「我與觀光工廠的小時光」系列貼文中，週週抽全家禮物卡500元。

新北市產業觀光促進發展協會理事長洪啟峰表示，為提供中小學生職業試探機會及擴大體驗場域，今年與經發局及教育局訂定合作備忘錄，攜手推動本市觀光工廠及產業文化館，共同納入多元職探教育場域，促進本市各級學校、職業試探中心及觀光工廠的產學教育交流合作，創造互利多贏的契機，還能引導新北市的孩子們探索多元興趣。