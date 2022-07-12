民怨運動館難租校園場地仍不開放 北市擬放寬防疫指引

暑假開始，學生使用校園需求降低，但根據目前防疫指引，校園室內場地不開放，民眾不滿表示，外面運動中心場地一場難求，都放暑假了，學校卻仍無法外借，同樣是公家的場地，使用規定竟不同調；議員也批評，與疫共存，校園應適度開放；對此，教育局表示，近期將宣布新的校園指引。

根據北市目前校園場地租借指引，7月1日至7月17日國小校園室外場地僅周六、周日開放，開放時間同步開放兒童遊具設施及運動設施，室內場地維持不開放；國高中職校園室外場地開放，室內場地也僅周六、周日開放。

議員許淑華表示，她接獲民眾陳情，由於疫情前校園內運動場地多有開放夜間時段供民眾租借，現在是暑假期間，校園活動大減，夜間時段也應逐步開放供民眾使用。要求市府應針對高中職與國中小原本對外開放運動空間，研議評估夜間開放租借的可行性。

許淑華表示，暑期活動多為學生自由參加，活動也都在白天，加上參與學生數量並非該校全部學生，暑期校園活動人數約占6至7成，疫情共存下，陸續活動也都回復正常，校園也應再評估開放時段。

有上班族抱怨指出，公立運動中心熱門時段本就一場難求，又逢暑假期間學生營隊多，場地每每秒殺，現在連附近國小也不能預約；他批評，實在不懂學生都放暑假了，為什麼不能開放大家使用，既然外面運動中心都擠滿，不就代表大家有運動需求，同樣是公家的場地開放規定不同調，實在很奇怪，「上班族的休假娛樂都被剝奪了。」

北市教育局副局長陳素慧表示，上次的指引適用到7月17日，接下來會公布新的指引，將針對校園場地租借部分做出調整，預計這兩天將對外公布。