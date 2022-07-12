李永得再嗆台博館像孤島？ 陳智菡反擊：吃人夠夠

國立台灣博物館土地歸屬問題，中央地方隔空互槓。文化部長李永得今天再度批評，台博館土地案雖副首長級平台有部分共識，但未徹底解決，且方案僅包含無償撥用建築本體投影面積，未包含館前廣場，台博館將成孤島。

北市府發言人陳智菡反擊，部長李永得吃人夠夠，甚至文化部目前還沒有向北市府送件申請無償撥用，「是在哈囉嗎？」

陳智菡說，北市府已在今年5月11日將台博館土地都市計畫變更為保存區，因過去屬公園用地，市府變更為保存區才能無償撥用給中央，甚至副市長蔡炳坤於上周五，已經與文化部次長蕭宗煌開會達共識，只要台博館申請，北市府就將土地無償撥用送給中央。

至於李永得今天提到館前廣場部分，陳智菡批評，李永得的孤島說，根本是吃人夠夠，目前台博館前廣場都是開放公眾使用，本來就不會有限制，但部長要求整塊地，這樣合理嗎？

陳智菡提到，台博館前面廣場屬於228公園內一部分，出入口為公共空間，提供公眾通行，從未關閉。至於無償撥用的範圍，也是依照當初文化部提出的保存區範圍，完全尊重文化部的需求。市府端能配合加快速度的都做了，倒是文化部，目前還沒有向北市府送件申請無償撥用，「是在哈囉嗎？」

陳智菡說，文化部李永得開炮前，應先了解基礎事實。陳表示，對於7月9日部長批評文化部想將「空軍總司令部舊址」推動改建為「台灣當代文化實驗場」，卻被市府要求40％回饋是「獅子大開口」，事實應該是文化部想將「公設用地」變更為「商業使用之特專區」，按照現行法令就是要回饋北市40%土地，這不但是全市一致的標準，更非台北市特例，請部長開砲前，應先了解我國相關法律常識，難道要北市府圖利？

陳智菡也提到，7月11日，李永得為國立台灣博物館租金砲轟北市府，因為台博館原為北市中正區公園用地，中央無償使用10年後，因台北市議會要求北市應按照標準收費，北市府基於鼓勵歷史文化使用原則，已經打6折收取。

陳說，李部長仍不滿文化部每年要繳300多萬租金給北市府，表示近年來中央與北市府討論財產移撥沒結果，諷刺市府根本在搶錢。但其實，早就有結果了，難道部長不知道嗎?