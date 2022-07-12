等了11年！延壽J區開拆 柯文哲：政府躲起來都更才失敗

位於台北市民生社區的延壽國宅J區海砂屋都更案，在經歷十多年的都更過程後，今天終於舉行拆除典禮，台北市長柯文哲致詞表示，過去都更之所以會失敗，是因為政府躲起來，放任由民間自己去協調，但因兩兆都是利害關係人，很難協調，政府若可以出面，可以讓都更推動更順利。

延壽J區基地面積約3035坪，重建前為七層RC建物社區，原住戶有336戶，民國84年經鑑定為高氯離子混擬土建築物(海砂屋)，中華工程民國101年開始推動都更，經過長期溝通協調，終於百分之百整合成功。

柯文哲今出席拆除典禮時表示，延壽國宅有6處都更案，本案從民國104年拖到現在已經長達7年，過程中，當然有住戶有不同意見，實施者去年6月向北市府申請代拆，最後終於全體住戶同意，「過去都更之所以會失敗，是因為政府躲起來，放任由民間自己去協調」，但政府若可以出面，可以讓都更推動更順利。

柯文哲說，他上任後也建立SOP，當協調到同意比例達一定程度可以申請代拆，一定公開透明，甚至走這個程序後發現台北市沒有釘子戶，因為很多東西私下協調不行，但只要錄音、錄影、公開透明，大家就都沒意見，困難也可以解決掉。

柯文哲提到，北市府從108年至今，都更案申請代拆有8件，其中4件解決、4件協調中，但依照往例經驗，只要走流程都可以解決，最後還是有審議委員會走仲裁，可以讓整個城市往前進，公私協力，政府要勇敢出來承擔最後的責任，都市更新就可以往前走。