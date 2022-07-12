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世貿陸橋7月15日起拆除 封橋前民眾上橋拍照留念
台北市世貿陸橋預計7月15日起將分三階段拆除，不少民眾趁封橋拆除前，站在路橋拍攝車流及101大樓，或在人行道為陸橋留下最後身影。
世貿天橋於1992年7月啟用，至今已有30年歷史，不過因利用率逐漸降低及樓梯橋柱占據人行道，終究難逃拆除命運。陸橋即將拆除的消息傳開後，不少民眾陸續前往天橋上或下方人行道拍照留念。
世貿人行天橋拆除工程分三個階段進行，7月15日拆除樓梯、16日拆除基隆路主梁、23日拆除信義路主梁，施工時間為深夜11時至隔日6時，期間將進行交通管制。因世貿天橋均為鋼構，拆除作業將以切割工法進行，施工人員於橋梁預定卸點的位置切斷接合結構，再將結構體吊放至地面分解後運離施工區域。
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