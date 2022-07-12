世貿陸橋7月15日起拆除 封橋前民眾上橋拍照留念

台北市世貿陸橋預計7月15日起將分三階段拆除，不少民眾趁封橋拆除前，站在路橋拍攝車流及101大樓，或在人行道為陸橋留下最後身影。

世貿天橋於1992年7月啟用，至今已有30年歷史，不過因利用率逐漸降低及樓梯橋柱占據人行道，終究難逃拆除命運。陸橋即將拆除的消息傳開後，不少民眾陸續前往天橋上或下方人行道拍照留念。