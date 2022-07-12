快訊

租屋族是二等公民嗎？NGO籲正視租屋黑市對公民權的危害

分科測驗／時事題少沒考俄烏戰爭、新課綱強調人群移動入題 歷史科解答出爐

曬出兄弟燦笑合照！岸信夫喪兄後首發聲：請好好安息

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中大型團膳公司倒閉 業者：嚴重疫情不可抗拒非欺詐

聯合報／ 記者游振昇余采瀅／台中即時報導
台中市一家大型團膳公司傳倒閉，公司大門緊閉，今天仍有部分工作人員搬貨。記者游振昇／攝影
台中市一家大型團膳公司傳倒閉，公司大門緊閉，今天仍有部分工作人員搬貨。記者游振昇／攝影

台中市一家大型團膳公司傳出倒閉，申請破產，該公司在大門口貼公告指出，近幾年受疫情嚴重打擊，屬人力不可抗拒因素，非惡意欺詐，請配合廠商高抬貴手，公司將盡全力彌補債權人損失。

台中市府今天說明，有關這家團膳公司倒閉案，該公司於7月2日透過律師公告宣布無法繼續營運，將依法聲請法院裁定宣告破產，因現正值暑假期間，未影響台中市學校午餐之供應，該公司日前已循程序承攬台中市2所學校111學年度午餐食材供應，教育局已請該2校依政府採購法重新辦理午餐食材招標作業中。

中市府表示，有關該公司相關債務問題，經了解該公司將配合法院之指示及於法院公權力監督下，指派專業公正破產管理人，依法公平分配該公司所有資產予債權人。

記者今天到團膳公司，看到大門緊閉，缷貨區有小貨車和轎車，幾位工作人員忙著搬貨，記者按門鈴，無人回應，公司大門牆面，貼著公告。

公告說明，該公司創立以來都誠信勤奮經營，原本蓬勃穩健成長，無奈近幾年受疫情嚴峻打擊，食品業務長期一落千丈，公司雖堅持良久，仍不敵大環境鉅變，終因入不敷出周轉失靈，營運無以為繼，公司將以最大誠意，盡最大努力，處理相關債務問題。

台中市一家大型團膳公司傳倒閉，公司大門緊閉，今天仍有部分工作人員搬貨。記者游振昇／攝影
台中市一家大型團膳公司傳倒閉，公司大門緊閉，今天仍有部分工作人員搬貨。記者游振昇／攝影
台中市一家大型團膳公司傳倒閉，公司大門緊閉，業者在大門口貼公告說明。記者游振昇／攝影
台中市一家大型團膳公司傳倒閉，公司大門緊閉，業者在大門口貼公告說明。記者游振昇／攝影

台中市 破產 疫情

延伸閱讀

人潮回來了！新光三越暑假最強檔「夏天卡利HIGH」一連36天衝刺

影／跑車從國道衝落14公尺 驚險影像被回收場監視器拍到

影／高雄轎車違停 12歲女童開車門擊落老外夫妻受傷

台南機車和轎車相撞 女大學生一度受困轎車底獲救

相關新聞

蔡炳坤最新病況 醫院：右腦大出血 未來1周是關鍵期

台北市副市長蔡炳坤昨晚與台北市長柯文哲餐敘時突然倒下，柯文哲表示一眼就看出是中風，緊急聯繫救護車送醫治療，到院後確定為出...

台中大型團膳公司倒閉 業者：嚴重疫情不可抗拒非欺詐

台中市一家大型團膳公司傳出倒閉，申請破產，該公司在大門口貼公告指出，近幾年受疫情嚴重打擊，屬人力不可抗拒因素，非惡意欺詐...

北投首件100％危老自地自建 3年後打造11樓高建物

台北市危險老舊建物重建計畫，地主「自地自建」工程成功案例再添一例。北投區泉源路危老重建案，原本是一棟屋齡約40年的5層樓...

永和仲夏夜之夢音樂饗宴 16日起連五周登場仁愛公園

夏季到來，新北永和區公所辦理「2022新北市永和仲夏夜之夢-夏日藝境」，邀請眾多知名歌手輪番開唱，活動從7月16日起，連...

新北推五股水碓觀景公園 登山、休憩賞景都適合

五股夏綠地整頓完後，新北市景觀處推薦周邊民眾到附近的水碓觀景公園，提供忙碌緊張的泥灰色城市裡居民一處微登山、放鬆休憩、遊...

柯文哲主持民生社區「延壽國宅J區」都更基地開拆

位於台北市民生社區的延壽國宅J區海砂都更案，歷經十多年的都更過程，今天在台北市長柯文哲與建商中華工程董事長陳瑞隆主持下，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。