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台中大型團膳公司倒閉 業者：嚴重疫情不可抗拒非欺詐
台中市一家大型團膳公司傳出倒閉，申請破產，該公司在大門口貼公告指出，近幾年受疫情嚴重打擊，屬人力不可抗拒因素，非惡意欺詐，請配合廠商高抬貴手，公司將盡全力彌補債權人損失。
台中市府今天說明，有關這家團膳公司倒閉案，該公司於7月2日透過律師公告宣布無法繼續營運，將依法聲請法院裁定宣告破產，因現正值暑假期間，未影響台中市學校午餐之供應，該公司日前已循程序承攬台中市2所學校111學年度午餐食材供應，教育局已請該2校依政府採購法重新辦理午餐食材招標作業中。
中市府表示，有關該公司相關債務問題，經了解該公司將配合法院之指示及於法院公權力監督下，指派專業公正破產管理人，依法公平分配該公司所有資產予債權人。
記者今天到團膳公司，看到大門緊閉，缷貨區有小貨車和轎車，幾位工作人員忙著搬貨，記者按門鈴，無人回應，公司大門牆面，貼著公告。
公告說明，該公司創立以來都誠信勤奮經營，原本蓬勃穩健成長，無奈近幾年受疫情嚴峻打擊，食品業務長期一落千丈，公司雖堅持良久，仍不敵大環境鉅變，終因入不敷出周轉失靈，營運無以為繼，公司將以最大誠意，盡最大努力，處理相關債務問題。
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