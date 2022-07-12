台中大型團膳公司倒閉 業者：嚴重疫情不可抗拒非欺詐

台中市一家大型團膳公司傳出倒閉，申請破產，該公司在大門口貼公告指出，近幾年受疫情嚴重打擊，屬人力不可抗拒因素，非惡意欺詐，請配合廠商高抬貴手，公司將盡全力彌補債權人損失。

台中市府今天說明，有關這家團膳公司倒閉案，該公司於7月2日透過律師公告宣布無法繼續營運，將依法聲請法院裁定宣告破產，因現正值暑假期間，未影響台中市學校午餐之供應，該公司日前已循程序承攬台中市2所學校111學年度午餐食材供應，教育局已請該2校依政府採購法重新辦理午餐食材招標作業中。

中市府表示，有關該公司相關債務問題，經了解該公司將配合法院之指示及於法院公權力監督下，指派專業公正破產管理人，依法公平分配該公司所有資產予債權人。

記者今天到團膳公司，看到大門緊閉，缷貨區有小貨車和轎車，幾位工作人員忙著搬貨，記者按門鈴，無人回應，公司大門牆面，貼著公告。