永和仲夏夜之夢音樂饗宴 16日起連五周登場仁愛公園

夏季到來，新北永和區公所辦理「2022新北市永和仲夏夜之夢-夏日藝境」，邀請眾多知名歌手輪番開唱，活動從7月16日起，連續五週在永和仁愛公園熱鬧登場，新北市長侯友宜也會到現場與民同樂，一起「High翻全場」。

侯友宜表示，永和仲夏夜之夢連續舉辦超過20年，已成新北夏季藝文活動指標，去年雖然因為疫情按下暫停鍵，但今年重新再出發，規畫更多更豐富多樣的藝文表演和節目，針對不同年齡層的音樂愛好者，以不同的音樂風格和主題打造5場藝文活動，讓市民在夏夜中一起享受音樂、享受在地的藝術饗宴。

永和區公所指出，「2022新北市永和仲夏夜之夢-夏日藝境」由新北市府、新北文化局及公所負責執行，副議長陳鴻源、議員連斐璠、羅文崇服務處共同協辦，共安排5場精彩活動，包含7月16日「國語懷舊好歌演唱會」、7月23日「藝童FUN戲趣」、7月30日「歡樂露天電影院」、8月6日「經典台語老歌之夜」、8月13日「永和藝文風采」，每周六跟民眾不見不散。