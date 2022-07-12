新北推五股水碓觀景公園 登山、休憩賞景都適合

五股夏綠地整頓完後，新北市景觀處推薦周邊民眾到附近的水碓觀景公園，提供忙碌緊張的泥灰色城市裡居民一處微登山、放鬆休憩、遊覽賞景服務的綠色秘密基地。

水碓觀景公園依山而建，周邊大多為住宅區，是距離城市鬧區最近的後山。水碓觀景公園總面積約為10.5公頃，基礎設施完善，有停車場及廁所外，還有屬於水碓觀景公園才有的特色分層森林步道，各森林步道間依據地形設置階梯做垂直連結，給民眾層層向上的登山體驗，公園內的蝴蝶飛舞與蟲鳴鳥叫，彷彿走進生機盎然的森林中。

公園的各層森林步道路線皆設有休閒、遊憩空間和觀景設施，如色彩繽紛討喜的「賞景健身展望台」、具浪漫氛圍的「看飛機展望台」、還有運動體健區和休憩涼亭等，讓民眾在城市的綠色秘密基地中發現驚喜與樂趣，早上瞭望雙北的城市景觀；下午看夕陽美景；夜晚賞閃爍的燈火夜景，收盡各個時序的新北城市光景。

景觀處表示，2021年啟動「城市覓徑」計畫，以都市中交通及機能較佳的公園作為示範點，與在地區公所合作設置或改善公園步道及休憩設施，讓民眾想爬山運動不用至郊區，可至鄰近公園享受自然及戶外休閒的服務。