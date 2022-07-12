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新北「新安居建築」城市論壇 聚焦都更建築法規鬆綁

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市建築師公會今舉辦「新安居建築」城市論壇研討會，台中市建築師公會理事長黃郁文專題報告。記者李成蔭／攝影
新北市建築師公會今舉辦「新安居建築」城市論壇研討會，台中市建築師公會理事長黃郁文專題報告。記者李成蔭／攝影

新北近年來積極推動都更，新北市建築師公會舉辦論壇討論相關議題，公會盼建築上能更鬆綁相關法規；新北城鄉局也說，近年持續執行整體大方向，但可以做到更細膩，相關施行細則也會來做處理。

新北市建築師公會今舉辦「新安居建築」城市論壇研討會，討論都市防災、低碳城市、及宜居建築等三大議題，新北市長侯友宜出席並表示，感謝建築師公會在都市更新、危老重建、城市建設與建築美學上為新北付出和努力。

侯友宜指出，新北為全台人口最多的直轄市，也位於大台北地區的中心，更有責任為城鄉景觀、都市防災、永續建築及節能減碳等重要議題找出路，這幾年來違老都更推動超過700件，五股垃圾山翻轉成五股夏綠地，把非法建築納入合法，使產業井然有序，50多年沒解決的塭仔圳也進行中，另外還有蘆南蘆北等規畫。

侯友宜提到，新北長期推動智慧城市，秉持「簡政便民」、「行動治理」、「智能城市」三大施政方針與國際接軌，以智慧方案解決新北市民需求，為城市景觀、都市防災、及節碳淨零等重要議題找出路。

侯友宜表示，肯定新北市建築師公會長年在建照協審、變使室裝、社區建築師及容移協審等多項專業行政協助市府，並強調在「新安居建築」元年期許未來市府以永續風貌為發展目標持續為民服務。

新北市建築師公會理事長崔懋森表示，新北有山有水有城有鄉，建築物在既有法規下被束縛，期待法規上的突破讓新北城鄉風貌有新的氣象。

工務局長詹榮豐表示，很多容積及建築管理等實務上都仰賴公會協助，現在透過智慧化讓一切公開透明資訊化。城鄉局長黃國峰也說，新北這幾年持續執行大的規畫執行，但可以做到更細膩，不能原地踏步，施行細則也會來做處理。

今日論壇不少專業人士，台中市建築師公會理事長黃郁文、上圓聯合建築師事務所建築師彭康佑、台灣大學環境系統工程系教授黃國倉等人發表論文，透過產、官、學界提出精闢的建議與看法，共同為新北市未來城市發展的方向與目標努力。

新北市建築師公會今舉辦「新安居建築」城市論壇研討會，討論都市防災、低碳城市、及宜居建築等三大議題。記者李成蔭／攝影
新北市建築師公會今舉辦「新安居建築」城市論壇研討會，討論都市防災、低碳城市、及宜居建築等三大議題。記者李成蔭／攝影
新北市建築師公會今舉辦「新安居建築」城市論壇研討會，討論都市防災、低碳城市、及宜居建築等三大議題。記者李成蔭／攝影
新北市建築師公會今舉辦「新安居建築」城市論壇研討會，討論都市防災、低碳城市、及宜居建築等三大議題。記者李成蔭／攝影
新北市建築師公會今舉辦「新安居建築」城市論壇研討會，討論都市防災、低碳城市、及宜居建築等三大議題，新北市長侯友宜出席感謝各界努力。記者李成蔭／攝影
新北市建築師公會今舉辦「新安居建築」城市論壇研討會，討論都市防災、低碳城市、及宜居建築等三大議題，新北市長侯友宜出席感謝各界努力。記者李成蔭／攝影
新北市建築師公會理事長崔懋森表示，新北有山有水有城有鄉，建築物在既有法規下被束縛，期待法規上的突破讓新北城鄉風貌有新的氣象。記者李成蔭／攝影
新北市建築師公會理事長崔懋森表示，新北有山有水有城有鄉，建築物在既有法規下被束縛，期待法規上的突破讓新北城鄉風貌有新的氣象。記者李成蔭／攝影

新北市長 建築 侯友宜

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