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蔡炳坤餐敘突身體不適！柯文哲晚間趕抵醫院探視 院方曝最新現況

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蔡炳坤餐敘倒下 柯文哲：第一時間就知是中風 緊急送醫

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲說，他與蔡炳坤晚間與台中議會的友人餐敘，蔡炳坤吃飯的時候，突然在旁邊倒下，他是醫生，第一時間我就知道這是中風，馬上聯絡救護車送醫，時間上沒有延遲。圖／北市府提供
柯文哲說，他與蔡炳坤晚間與台中議會的友人餐敘，蔡炳坤吃飯的時候，突然在旁邊倒下，他是醫生，第一時間我就知道這是中風，馬上聯絡救護車送醫，時間上沒有延遲。圖／北市府提供

台北市副市長蔡炳坤今晚驚傳與市長柯文哲出席聚會時倒下，送醫後緊急開刀，柯文哲晚間也到仁愛醫院關心蔡炳坤病況，柯文哲說，他與蔡炳坤晚間與台中議會的友人餐敘，蔡炳坤吃飯的時候，突然在旁邊倒下，柯說，他是醫生，第一時間我就知道這是中風，馬上聯絡救護車送醫，時間上沒有延遲。

柯文哲說，蔡炳坤送醫後，看過電腦電層後就開刀，不過基於病患隱私權，還是要等蔡的太太來，看能講到什麼程度，另外，開完刀也要觀察一個晚上，會等仁愛醫院院方明天早上十點，由醫療小組向媒體說明病況，也要家屬同意才可以講。

媒體問柯文哲，蔡炳坤的病況如何？柯文哲說，儘管是醫療議題，不過他是市長，不是醫療小組的人，還有基於病人隱私權，雖然是市長也不能隨便透露蔡的病例，還是等蔡炳坤的太太來，手術後觀察一個晚上，明天再請醫療小組向媒體報告。

柯文哲說，台中議會到台北考察，因副市長蔡炳坤是台中來的，與議員都很熟，蔡炳坤也特別說，應盡地主之誼，不過用餐到一半，蔡炳坤突然在吃飯的時候倒下來。

蔡炳坤 柯文哲

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