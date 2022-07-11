蔡炳坤疑腦中風開刀！ 柯文哲急赴醫院明早10點說明

台北市副市長蔡炳坤今晚間驚傳身體不適送醫，與台北市長柯文哲聚餐時，吃到一半倒下，柯文哲即刻聯繫救護車送醫治療檢查，據了解疑似出血性腦中風，情況不大樂觀。柯文哲及副市長黃珊珊今晚緊急趕到北市聯醫仁愛醫院了解情況。

柯文哲了解完蔡炳坤目前狀況，受訪時表示，今天台中議會來台北考察，晚上在飯店有一個餐敘，因為蔡炳坤是從台中來的，跟台中議員都很熟，所以蔡炳坤就想盡地主之誼，還坐他的車一起去飯店。

柯文哲說，吃飯的時候，他坐在我旁邊，突然就倒下來了，我是醫生，第一時間就知道這是中風，所以就聯絡救護車，程序上沒有延遲，送醫後電腦斷層看了就送去開刀，大致上就是這樣，病患的隱私權也要顧及。

目前等蔡炳坤太太到醫院後，再看可以講到什麼程度，原則上就是這樣，等院方明天早上10點，因為開完刀後還要觀察一個晚上，明早也許10點再由醫療小組說明病況，當然這要家屬同意才能講。

北市聯醫仁愛院區副院長林志陵表示，蔡炳坤做了電腦斷層後，有手術需求，隨後做完相關檢查後就隨即送開刀房手術，之後的事情就如剛市長所說的，必須要做觀察 再向各位報告。