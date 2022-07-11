蔣萬安指北市府對「內湖穴居」兩手一攤 社會局回應

國民黨台北市長參選人蔣萬安今天走訪內湖舊公寓地下室「穴居」住戶，指因為法規所以穴居變成三不管地帶。台北市社會局回應，北市府自2020年全市盤點蝸居，市長柯文哲指派各區區長作為蝸居PM，結合里辦公處、社政等府內各單位橫向溝通聯繫，內湖週美里地下室居民從2016年起就有社工持續關懷。

蔣萬安在臉書上表示，礙於現行的消防和建管法規，穴居的使用成了三不管地帶。他認為在消防安全的保障上，不能有絲毫的妥協，也不能因為法規沒有限制，就兩手一攤。

社會局表示，台北市政府自2020年全市盤點蝸居，柯文哲指派各區區長作為蝸居PM，結合里辦公處、社政、消防、建管、衛政等府內各單位橫向溝通聯繫，其中針對內湖區週美里弱勢居住於地下室一樓房間，2016年該處獨居長輩即有社工持續關懷，因居住安全疑慮，內湖區公所於2020年12月辦理跨局處會勘。

社會局表示，建管處也針對該建物公共安全評估自主管理檢查合格至2024年3月，北市府社工人員與里幹事定期盤點住戶名單，持續關懷弱勢住戶，協助經濟困難者申辦低收入戶等取得福利補助，目前列管弱勢住戶計10人。

社會局表示，消防局與里辦公處在公共空間安裝18支滅火器，7個住警器，並於現有住戶內皆安裝住警器完成，定期進行逃生及用電安全宣導；北市府另結合民間慈善團體與企業，如慈濟基金會、衡山基金會、台灣彌陀慈悲會、久舜營造等，協助住戶進行公共空間雜物清除、修繕公共廁所、浴室及廚房，並於5處逃生梯安裝扶手及止滑條。今年安排台電、民間企業與專業人員會勘檢測用電安全，即將進行該區老舊電線更換工程。

社會局表示，針對台北市蝸居，柯文哲指派12區區長作為各區指揮官，跨局處會同轄區消防局、警察局、建管處、環保局、衛生局及社會局等辦理聯合會勘，共同研商處理辦法，若有違法者限期改善、開罰。

社會局表示，另外也針對弱勢長輩的輔導，除視個案情形連結健康服務中心、社福中心等資源，理解其社福需求，協助媒合長照資源提供居家服務、送餐服務等，運用社會安全網跨局處共同合作，突破單一法規或單一機關處理困境。