新北、桃園警交流情資整合中心 侯友宜：共享偵查動能

新北市政府警察局自2019年8月首創全台第一的情資整合中心（Intelligence Integrated Center , IIC），桃園市議會警政衛生委員會共5名議員與桃園市政府官員，今天參訪新北市政府、並交流警政科技資訊，新北市長侯友宜說，非常期待未來新北跟桃園能共享打擊犯罪資料，讓所有犯罪者無所遁形。

桃園市議員分別為黃婉如、彭俊豪、王仙蓮丶簡志偉、簡志翔，與桃園市警察局副局長顏旺盛、衛生局專委陳效君、消防局技正李龍潭、環保局主任鄭一帆，一起參訪新北市警局「情資整合中心」。

新北市警局說，這次新北與桃園以「科技建警、偵防並重」為主題交流，會議中談到，期許未來新北、桃園警政科技偵查動能可以互通，讓兩市治安工作面向能無往不利。

據了解，新北目前有2萬7966具監視器，38項新北在地化資料庫（369億8469萬筆資料數），情資整合中心是搭配科技，運用大數據、AI人工智慧技術，精準警察勤務，並整合各單位情資，化被動為主動，強化局處跨域合作，共同編織綿密新北社會安全網，以達有效犯罪預防。

新北市警局說，情資整合中心在去年疫情爆發時，更擔任不可或缺的角色，當時比照重大刑案偵查技巧，規劃1600名警力，針對快篩陽性案件「超前疫調」，採取精準疫調策略，擴大匡列確診與快篩陽性者所有可能接觸者，加速斬斷傳播鏈，對新北市整體防疫政策有重大成效。