振興商圈新北推主題活動 石碇鱷魚節變裝踩街吸睛

疫情趨緩又迎來暑假，新北市府推出活絡商圈振興補助計畫，各商圈從7月起連續5個月陸續辦主題活動，打造當地特色。經發局說，7月份將由石碇鱷魚節打頭陣，以吉祥物「淡定鱷」為主題，不僅有生態文化導覽，還有鱷魚變裝踩街活動，團體最高可獲6000元、單人3000元獎金，參加者也有200元購物金，邀民眾共襄盛舉。

經發局長何怡明說，今年持續補助商圈辦理各種行銷活動，比如雙溪、野柳商圈推出自然低碳風光之旅，享用商圈美食之餘也能重溫大自然美景。三角湧、瑞芳區九份商圈則推出滿額抽獎活動，吸引民眾挑戰手氣。在疫情影響下，各商圈積極結合當地元素，盼能在防疫兼顧狀況下，辦理各種特色活動，進一步帶動商圈業績成長。

經發局表示，各商圈將於7月起連續5個月陸續舉辦活動，包含在地傳統產業體驗、低碳及特色文化輕旅行、廟宇祈福暨老街體驗、網美體驗打卡抽獎等多種主題，7月份活動將由石碇商圈打頭陣，以吉祥物「淡定鱷」為主題。

經發局說，石碇鱷魚節將在7月15日至17日登場，結合生態文化導覽、帆布袋DIY手作體驗以及符合淡碇鱷形象的鱷魚舞，還有鱷魚變裝踩街活動，經票選鱷魚變裝最具特色者，團體賽得獎者最高享6000元、單人賽3000元獎金，參加者即可獲得200元石碇商圈購物金。