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整理環境加強宣導 汐止北山里五星級八連霸

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止北山里環境五星級八連霸，志工們說，住在北山里五星級的環境，好有榮譽感。 圖／觀天下有線電視提供
汐止北山里環境五星級八連霸，志工們說，住在北山里五星級的環境，好有榮譽感。 圖／觀天下有線電視提供

真的很不容易，汐止北山里在這幾年的經營下，幾乎樣樣都能奪得好成績，在今年新北市里環境認證中，再次拿到好成績，環境五星級八連霸，志工們說，住在北山里五星級的環境，好有榮譽感。

只要有空的時間，志工們似乎停不下來，修剪大大小小的花花草草，或是夏天到了草長的快，也加緊除草，也因為志工們願意付出，所以，一直以來，北山里大大小小環境比賽，似乎都有不錯的成績，這次再度拿下新北市里環境認證五星級的好成績，連續八年得獎，志工們好開心，里長更是將得獎紅榜張貼在里活動中心，和大家分享這份喜悅。

北山里長林徵熊指出，今年新北市政府又恢復里環境認證評比，一直以來每一年北山里都會報名參加，今年也不例外，真的得來不易，里環境五星級八連霸，非常感謝義工跟志工、還有住戶們一起努力下，才有這樣的成績。

林徵熊表示，除了每個星期定期全里大掃除，這幾年在整理清理美化環境的同時，更是加強宣導工作，像是不亂丟煙蒂、不亂吐檳榔汁，還有就是溜狗清狗便等等，希望維護環境整潔大家一起來，成效也確實不錯，讓北山里再度拿下環境五星級的榮譽，八連霸維持紀錄不容易，特別感謝志工們一直以來默默的付出，希望透過大家一起努力，讓北山里居住品質持續邁向五星級。

汐止 義工

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