汐止水返腳公園蚊子多 放養蓋斑鬥魚吃孑孓
汐止區水返腳公園從五月份啟用後，吸引不少家長帶著小朋友來玩，只是夏天到了公園裡蚊蟲好多，而因為，一隻蓋斑鬥魚一天可以吃300隻的孑孓，所以，汐止區公所就找了長青里長陳健興一起放養蓋斑鬥魚，改善蚊蟲多的問題。
禮門里長李朝發說，水返腳公園原本是一處窪地，有水就怕蚊蟲多，所以，也向公所反應，來放一些蓋斑鬥魚，跟種一些水生植物，讓民眾來公園玩比較不會被蚊子叮。
汐止區長陳健民指出，有收到民眾反應蚊子多的問題，還有禮門里李里長在之前市長行動治理把這個問題提出來，所以，就結合長青里里長來放蓋斑鬥魚，還有在生態池也種了一些台灣原生種的水草，除了可以改善小黑蚊多的問題之外，也豐富在地生態。
長青里長陳建興表示，一隻蓋斑鬥魚一天可以吃287隻的孑孓，對減少這邊的小黑蚊是有幫助的，另外，也種了台灣水?、台灣萍蓬草及大葉穀精草等等。
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