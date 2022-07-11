快訊

新冠病毒題來襲、圖表多「恐現爭議題」 111分科測驗生物科試題與解答一次看

何時辭部長、指揮官？ 陳時中：滿足三條件才能確定時間

汐止水返腳公園蚊子多 放養蓋斑鬥魚吃孑孓

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區水返腳公園區蚊蟲好多，區公所就找了長青里長陳健興一起放養蓋斑鬥魚，改善蚊蟲多的問題。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區水返腳公園區蚊蟲好多，區公所就找了長青里長陳健興一起放養蓋斑鬥魚，改善蚊蟲多的問題。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區水返腳公園從五月份啟用後，吸引不少家長帶著小朋友來玩，只是夏天到了公園裡蚊蟲好多，而因為，一隻蓋斑鬥魚一天可以吃300隻的孑孓，所以，汐止區公所就找了長青里長陳健興一起放養蓋斑鬥魚，改善蚊蟲多的問題。

禮門里長李朝發說，水返腳公園原本是一處窪地，有水就怕蚊蟲多，所以，也向公所反應，來放一些蓋斑鬥魚，跟種一些水生植物，讓民眾來公園玩比較不會被蚊子叮。

汐止區長陳健民指出，有收到民眾反應蚊子多的問題，還有禮門里李里長在之前市長行動治理把這個問題提出來，所以，就結合長青里里長來放蓋斑鬥魚，還有在生態池也種了一些台灣原生種的水草，除了可以改善小黑蚊多的問題之外，也豐富在地生態。

長青里長陳建興表示，一隻蓋斑鬥魚一天可以吃287隻的孑孓，對減少這邊的小黑蚊是有幫助的，另外，也種了台灣水?、台灣萍蓬草及大葉穀精草等等。

汐止 蚊子 小黑蚊

延伸閱讀

汐止造鎮計畫曝光 砸百億興建多功能園區

汐止離譜警公器私用調妻行蹤 跟蹤長達8個月被起訴

汐止家扶兒少館開張 服務八百位弱勢童

影／汐止男無業又居無定所 四處行竊被逮 法院裁定羈押

相關新聞

蔣萬安指北市府對「內湖穴居」兩手一攤 社會局回應

國民黨台北市長參選人蔣萬安今天走訪內湖舊公寓地下室「穴居」住戶，指因為法規所以穴居變成三不管地帶。台北市社會局回應，北市...

環狀線5標段6月全數流標 完工期程恐延長1至2年

環狀線南北環段共有18站，不過僅有北機廠站標出動工，其餘17站皆未標出，流標最多次的段標已達6次，期程最少延誤1至2年。...

汐止水返腳公園蚊子多 放養蓋斑鬥魚吃孑孓

汐止區水返腳公園從五月份啟用後，吸引不少家長帶著小朋友來玩，只是夏天到了公園裡蚊蟲好多，而因為，一隻蓋斑鬥魚一天可以吃300隻的孑孓，所以，汐止區公所就找了長青里長陳健興一起放養蓋斑鬥魚，改善蚊蟲多的問題。

三芝埔頭坑溪新橋完工 民眾往來市區更便捷

三芝區埔頭坑溪福德宮附近有大片農田，原本的農路路幅不寬，不論是農作收成或是民眾用路，要前往市區，只要開車都必須要繞一大圈，經新北市議員蔡錦賢會勘，爭取新建橋樑與道路，近來新橋完工啟用，讓民眾往來市區更便捷，也感謝市議員蔡錦賢的爭取。

侯友宜與王惠美攜手 爭搶國旅振興加碼補助商機

為爭搶7月15日啟動55億元的國旅振興加碼補助商機，彰化縣長王惠美今天攜手新北市長侯友宜，在彰化縣政府中庭宣布互給獨家優...

隔壁施工梁柱裂還遭嗆「拆壞剛好而已」 北巿大同區20住戶陳情

台北市大同區近20戶居民，這幾個月來飽受隔壁建案施工之苦，不僅擾人震動，長達2個月每天家裡像五級地震，還有10多戶住戶家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。