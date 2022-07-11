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瑞芳多處道路破損 地方盼全面修繕更好行

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區道路年久失修，民眾很難行，市議員林裔綺允諾會爭取道路修繕經費，協助地方出入更好行。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區道路年久失修，民眾很難行，市議員林裔綺允諾會爭取道路修繕經費，協助地方出入更好行。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區因氣候長年潮濕多雨，包括大社公園、秀崎山步道，猴硐里的北37道路，都因為年久失修，民眾很難行，今(11)日市議員林裔綺服務處邀請相關單位人員現場會勘，來評估道路重整的可行性，市議員服務處也允諾會爭取道路修繕經費，協助地方出入更好行。

議員林裔綺服務處主任蘇有德，今天主要針對瑞芳區內有多處道路損害嚴重，瑞芳區公所相當的努力，從年初就一直致力於瑞芳區內各路面的改善，現在7月預算因為路面鋪設大概都已經都用完，所以今天會同市府養工處跟公所，包括看瑞芳區內幾個道路損害比較嚴重的點，包括大社公園、秀崎山步道，包括猴硐里的北37道路。

主任蘇有德說，另外包括上天里的大寮路49巷，還有四腳亭埔路，很多路況整個看下來，粗估整個經費大概要300多萬元，後續議員會協助跟市府養工處來爭取這筆預算，期待在下半年度把整個區內比較損害嚴重的道路做一個鋪設的改善。

瑞芳 猴硐 員林

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