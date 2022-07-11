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梅雨多不利授粉 石門農場稻米收成少三成

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
石門區出磺口農場使用特別的架曬法來曬穀，因梅雨季節大雨影響，收成的稻米量預計比去年少三成。 圖／紅樹林有線電視提供
石門區出磺口農場使用特別的架曬法來曬穀，因梅雨季節大雨影響，收成的稻米量預計比去年少三成。 圖／紅樹林有線電視提供

石門區出磺口農場稻米收成，依舊使用特別的架曬法來曬穀，為農村創造不同的特別景色，今年因為稻米的生長期中授粉階段受到梅雨季節大雨影響，導致授粉不利，稻穀出現了有結穗但沒有米粒的空包彈情形，收成的稻米量預計比去年少三成。

出磺口農場陳國志說，北海岸地區日前傳出西瓜因為生長期碰上梅雨大量降雨導致歉收，近來稻穀熟成收割，本來應該飽滿下墜的穀粒，也因為受到梅雨影響，出現了有結穗但沒有米粒的空包彈，稻米收成數量約比去年少了三成。

受到梅雨季節多雨的影響，稻米梅雨季時正逢授粉時節，連續幾天的豪大雨影響到稻子生花授粉的步驟，導致結穗時多有空包彈也直接影響收成數量，近來開始進行割稻作業，雖然收成變少，不過該做的曬穀步驟還是不能省，出磺口農場也持續使用架曬法，讓曬稻穀時收納更便利。

出磺口農場陳國志表示，稻穀架曬的方式，不但能夠創造農村的新景觀亮點，還不用因為下雨就要匆忙的收穀，可以將整座曬穀架推至遮雨棚下相當方便，當然架曬也是需要翻穀讓日曬均勻，透過綁稻穀、翻稻穀，重複綁、曬的過程，讓稻穀均勻的日曬，等到曬至適當的濕度後就可以脫穀、碾米，不會受地板溫度過熱影響而太乾，濕度剛剛好，米粒口感才美味好吃。

梅雨 稻米 石門

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