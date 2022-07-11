三芝埔頭坑溪新橋完工 民眾往來市區更便捷

三芝區埔頭坑溪福德宮附近有大片農田，原本的農路路幅不寬，不論是農作收成或是民眾用路，要前往市區，只要開車都必須要繞一大圈，經新北市議員蔡錦賢會勘，爭取新建橋樑與道路，近來新橋完工啟用，讓民眾往來市區更便捷，也感謝市議員蔡錦賢的爭取。

茂長里辦公室陳秀蘭說，埔頭坑溪福德宮附近有大片的農田，一旁原本的一條小橋，是茂長里民往來市區經常使用的道路，不過以往路幅不寬，若是開車還必須繞一大圈才能到市區，為此期盼能夠新建橋樑，直接跨過埔頭坑溪通往市區，經過去年市議員蔡錦賢的會勘爭取，今年新橋樑終於完工，舉辦了通車儀式，雖然距離完全讓汽車通行還有最後一哩路要努力，不過新橋的建設已經讓里民感到很方便。

埔坪里辦公室廖盛輝表示，新的跨橋連接道路直接通往市區，相較以往的跨橋只供行人使用，新的橋面更寬闊，不少使用過的民眾都給予相當便利的回饋，但連接埔坪里這一側的道路就差最後一哩路，期待在未來土地取得使用後，將可以讓車輛、農機具往來更便捷。

市議員蔡錦賢說，這條捷徑道路的施作當地的居民與農友都期待了好久，農民甚至為了農路暢通願意獻地來新闢道路，而連接埔坪里這一側的道路，目前已經與地主取得聯繫，將會繼續協調，期盼未來可以再拓寬聯通茂長里與埔坪里，藉由這個新橋與道路建設的便利，吸引更多的農二代返鄉，也讓各里里民的交通往來通行更快更有效率。