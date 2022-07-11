環狀線5標段6月全數流標 完工期程恐延長1至2年

環狀線南北環段共有18站，不過僅有北機廠站標出動工，其餘17站皆未標出，流標最多次的段標已達6次，期程最少延誤1至2年。北市捷運局表示，6月招標的5個標案再度流標，主因是缺工缺料及廠商對未來風險管控等，捷運局將研議對策再為因應。民代認為，跨縣市捷運興建容易遇上政治、經費問題，建議環狀線通盤檢討，改由中央統籌規畫興建。

南北環段原訂2027年完工，不過現階段僅環狀線北機廠站標出動工，主因是原物料上漲，許多營造廠投入國內科技廠房建造，不願投標環狀線。南環段有6站尚也未標出。

台北市捷運局的捷運的北環段及南環段在今年6月的5個標案還是沒有廠商投標，導致流標，包括在台北市的段標CF670A，CF690B，CF690C及在新北市的段標CF680A，CF680B。其中，CF690B已經流標多達6次之多。

而新北市境內的CF680A區段標（新莊蘆洲段）在6月14日開標，雖較第1次公告的87.76億元增加46.08億元，幅度達52.5%，以133.84億元招標，但仍是流標。

另外，CF680B區段標（蘆洲三重段），較第1次公告預算102.21億元增加56.32億元，增加經費55.1%，總經費達158.53億元，但6月的第4次開標時還是流標。

台北市捷運局指出，流標主要原因為受營建市場已有多件大型工程同時推出，廠商承攬能力趨於飽和，及受疫情影響勞工短缺、工資與大宗材料價格飆漲，加上對未來風險不確定性等多項不利因素影響。

台北市捷運局表示，另受台積電等科技廠商無上限追加預算趕工的夾擊，營造廠及協力廠商將主力投入工期短、收益高之廠房工程。此外，近期俄烏戰爭亦造成型鋼等材料價格大漲及增加風險因素。

台北市捷運局說，近期桃園鐵路地下化工程及高雄捷運黃線工程陸續公告招標，經了解也無廠商投標，目前營建市塲飽和情形更加嚴峻，捷運局刻正積極檢討中，會參考其他軌道工程招標情形以為因應。

新北市議員陳啟能認為，跨縣市捷運興建經常會遇上許多問題，包括經費、政治等因素，建議這種跨縣市興建的捷運改由中央負責統籌、規畫，才可以一勞永逸，加快捷運完工期程。

陳啟能舉例，像是桃園機場捷運就是由中央負責，交通部有經費，規畫時也比較不會遇上政治問題，就是一個很好的例子，建議環狀線也可採這樣的方式來通盤檢討。