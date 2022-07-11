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防疫考量 南鯤鯓代天府今年中元普度維持不開放

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
疫情考量，台南北門南鯤鯓代天府今年中元普度維持不對外開放。記者謝進盛／攝影
疫情考量，台南北門南鯤鯓代天府今年中元普度維持不對外開放。記者謝進盛／攝影

台南北門南鯤鯓代天府今宣布，今年中元普度將於農曆7月10日（國曆8月7日）辦理，考量防疫，延續維持去年作法不對外開放，即日起至農曆7月5日受理信眾登記，敬請外界體諒配合。

有「台灣王爺總廟」之稱的南鯤鯓廟，依例在農曆7月10日舉辦中元普度，往年贊普桌數高達5、6千桌，被形容是全台最大普度場，去年因應疫情不對外開放，僅往年規模約1成，今年如何辦理外界關心，日前廟方討論後，考量疫情，維持去年作法。

廟方也訂立相關辦法如下：

一、農曆七月十日慶讚中元普度：

1.大廟以本府壬寅年斗燈首代表普度。

2.萬善堂以開基萬善爺爐主代表普度。

二、不對外開放民眾以實物參與贊普。

三、信徒參加項目：(因應疫情代辦方案)

1.普度植福，賑恤孤靈的文疏科儀、(內含獻疏、金紙、白米)，每名參與油香新台幣600元。

2.普度白米統由本廟捐作公益，發送各弱勢團體。

3.登記受理:須填妥本廟制定報名表。

4.報名時間：自即日起至農曆7月5日下午5點截止。

5.配合防疫管制，禁止現場參加。

6.報名電話: （06）7863711-3

貳、普度科儀時間：農7月10日中午12點至下午6點。

叁、法師科儀：如常辦理(斗燈首暨本府董監事代表參加)。

普度 疫情 金紙

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