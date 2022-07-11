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感念八里無極宮庇佑 信徒捐贈復康巴士給新北市府

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
信徒捐贈新北市府1輛復康巴士，由社會局長張錦麗代收。圖／新北市社會局提供
信徒捐贈新北市府1輛復康巴士，由社會局長張錦麗代收。圖／新北市社會局提供

新北市八里區米倉里觀音山麓的無極宮於今日捐贈1輛復康巴士給新北市府，信徒賴金山及林秀珠夫婦感念無極宮母娘慈悲庇佑，使家庭和事業兩順遂，以無極宮名義捐贈。

新北市社會局長張錦麗、八里區長陳炳仲等人今親自上山受贈，感謝無極宮和善信發大願、行菩薩道，協助更多行動不便的身心障礙者和長輩。

無極宮主委陳文果表示，該宮座落於觀音山麓，面臨淡水河口，於1968年興建，當年因交通不便，且無現今工程機械、水泥車協助，因此都是由信眾一磚一瓦扛上山，可說是篳路藍縷。

陳文果說，無極宮主祀王母娘娘，本著母娘濟世渡人的精神，信眾曾於1979年重修，為北台灣王母娘娘信仰重要道場之一，香火鼎盛，但一度稍微沒落，他接任主委後，積極網羅人才，並參與地方公益，創設獎助學金和急難救助，也感謝賴金山夫婦的善心，以無極宮名義捐贈，讓母娘慈悲救人的精神得以發揚。

張錦麗表示，感謝無極宮及信眾賴金山夫婦，此次受贈是新北市第669輛復康巴士。新北市有超過17萬身心障礙人口和65萬長輩，部分行動不便者出門需仰賴復康巴士，非常感謝社會各界的愛心，使新北市擁有全國最多的復康巴士，每年服務超過50萬人次，可謂功德無量。

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