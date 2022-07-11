侯友宜與王惠美攜手 爭搶國旅振興加碼補助商機

為爭搶7月15日啟動55億元的國旅振興加碼補助商機，彰化縣長王惠美今天攜手新北市長侯友宜，在彰化縣政府中庭宣布互給獨家優惠外，彰化縣更結合國旅振興加碼方案精選出9條彰化專屬遊程，讓新北市民眾暢玩彰化。

侯友宜說，彰化縣與新北市3年多來在農業、觀光、休閒產業長期緊密合作，並簽訂MOU訴求帶動兩城市不斷的發展，此次疫情趨緩後，特別「遊國旅 跨雙城」為主題，兩縣市互相提供優惠，帶動兩個城市產業、觀光都能更上一層樓。

侯友宜表示，新北市有90多萬人從彰化移居，新北市政府會發動萬人來彰化觀光旅遊，也希望彰化人來新北市一遊，兩個縣市一起努力，大家一起來拚經濟，拚臺灣的未來。

侯友宜講話時，彰化縣政府還很貼心地將演講桌的踏板墊高，侯友宜幽默地說：「感謝王惠美縣長把我的高度變高，我沒有那麼高吔 ，當我站上來時，還試一試，是否站得穩，站得穩才能站得高，感謝王縣長把我墊高，墊我們的時候，回饋要多一點，打折也要更多一點」，博得現場哈哈大笑。

王惠美表示，15日起跑的悠遊國旅振興補助方案，團體補助最高2萬元，個別旅遊則有高達1300元的補助，7月20日彰化的首發團就要出發，將有150人常青旅遊團前往淡水旅遊，依規劃7月23日彰化也將迎接來自新北的旅客，業者也推出許多優惠措施，縣府近期也推出了媽祖祈福文化節、「擁抱海洋‧與海對話」─海洋生態特展等活動，讓新北市民遊玩。

王惠美說，新北市是人口數最多的直轄市，彰化縣也是人口數最多的縣，透過縣市交流，好好使用國旅觀光的福利，兩城互惠的利多，讓業者有更好的收益。

新北市長侯友宜贈送王惠美一頂淡然古道遮陽帽及毛巾，王惠美則回贈一頂埔鹽順澤宮冠軍帽及2022年田中馬的毛巾，並宣示啟動這項優惠活動，同時參觀兩縣市特色攤位，還一起坐上三輪腳踏車。