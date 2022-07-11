隔壁施工梁柱裂還遭嗆「拆壞剛好而已」 北巿大同區20住戶陳情

台北市大同區近20戶居民，這幾個月來飽受隔壁建案施工之苦，不僅擾人震動，長達2個月每天家裡像五級地震，還有10多戶住戶家裡出現數十條裂痕，有梁柱裂縫更寬達一枚50元硬幣寬，嚇得住戶每天提心吊膽；甚至有住戶痛批，有拆除工人跟她們嗆「房子拆壞了剛好而已」讓住戶氣憤不平向議員陳情。

北市建管處今前往會勘，建議建商安全鑑定報告出爐前先停工。建商代表回應，目前工地正進行導溝工程，允諾會等結構安全報告出來後，工地才會開挖。

位於台北市重慶北路三段巷弄內，有一整排逾60年的老房子住戶，最近因隔壁私人建案蓋大樓開始施工，每天就像活在噩夢中，不僅住戶每天感覺像在地震，緊鄰工地的陳先生家裡，從施工第一周開始，住家一樓到四樓，幾乎每天就會發現新的大小不一裂痕。

另外，位於建案對面的連先生家，不僅一樓門口梁柱旁有一條50元硬幣寬的裂縫，大門後的整面牆也有長長裂痕，讓連媽媽不禁擔心，哪一天不知道會不會在家坐著突然牆壁倒下來，讓她每天很害怕。

住戶周先生質疑，建商的拆除施工方式太過粗暴，應顧及周邊住戶多、加上距離近，應該採取減震、對周邊影響較小工法，但對方卻置之不理，尤其這裡是台北市土壤液化潛勢區，質疑建商沒將施工處理好，尤其先前施工時，長達兩個月每天家裡就像發生五級地震，每天震動長達2個半下時，根本讓他們住不安心。

還有住戶汪太太痛批，曾有施工人員跟她說「你們房子拆壞剛好而已，順便拆一拆一起重蓋」，質疑施工單位罔顧住戶生命財產安全。對此，今出席會勘的建商代表回應，可能是工班有情緒性發言，立即向住戶道歉

台北市議員林亮君質疑，工地周邊一整排房子都是60多年老屋，一開始住戶以為是施工正常狀況，但因裂縫越來越多、越來越深，還有地面不平，才發現恐事態嚴重，上個月已請土木技師公會進行結構鑒定，不過住戶希望安全報告出來之前，先暫緩施工。

建商黃姓代表表示，6月17日已進行周邊住宅的結構及地基安全鑑定，但報告還沒出來，6月22日也與住戶開會說明施工狀況，由於目前工地正施工導溝，還沒開挖，承諾會先等住戶的結構安全鑑定報告出來，安全無虞，才會進行接下來的地基開挖，並允諾目前的損鄰狀況，都會負責修繕。